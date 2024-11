„Sok videót nézünk, de az a legfontosabb, hogy magamra koncentráljak. A kézilabda kiszámíthatatlan, ezért készen állok arra, hogy alkalmazkodjak a változó helyzetekhez. Ha előre eldöntöm, mit fogok csinálni, az általában nem működik. Szóval, amikor a pályán vagyok, csak ihletet merítek, és néha azt sem tudom, mit csinálok. Olyan, mint egy reflex” – mondja De Paula.

A 2021-es EHF Európa Liga négyes döntőjének legértékesebb játékosa és az EHF női Bajnokok Ligája ősereje tudja, hogyan kell alkalmazkodni és helyes döntéseket hozni a pályán a támadások során.

„Szinte mindenki tudja, mik az erősségeim, úgyhogy mindig igyekszem figyelni, mit fognak játszani ellenem. Néha keményen letámadnak, néha kevésbé agresszívan, mélyen védekeznek. Szóval, ahogy mondtam, alkalmazkodnom kell, és fel kell mérnem a távolságot az ellenfél játékosától. Néha pedig egyáltalán nem rólam szól az egész, csak átveszem a labdát és gólpasszt adok. Nem kell nyomni magam” – magyarázza.

De Paula csodálatos története még korántsem ért véget. Továbbra is a fejlődésre törekszik, arra, hogy jobban védekezzen, és még nagyobb erővel lőjön kilenc méterről.

„Minden nap igyekszem fejlődni, és tanulni valami újat. Például védekezésben még többet szeretnék játszani, és bár nem vagyok jellemzően távoli lövő, azért egy kicsit többet szeretnék próbálkozni kilenc méterről. Azt hiszem, képes vagyok rá, mert magasra tudok ugrani, és szeretnék egy kicsit több erőt belevinni” – teszi hozzá.

Eredményei ellenére De Paula továbbra is szorosan kötődik gyökereihez, és tisztában van azzal, hogy most ő szolgál példaképül a fiatal brazil sportolóknak, akik arról álmodoznak, hogy követik őt ezen az úton, ahogy ő is tette korábban, felnézve Eduarda Amorimra és Ana Paula Rodriguesre.

„Néha nem fogom fel, mit értem el. Brazíliában a tévé előtt azt mondtam, olyan szeretnék lenni, mint ők, és néhány évvel később már Európában játszottam. Most meg üzeneteket kapok fiatal játékosoktól, fiúktól és lányoktól, akik azt mondják, hogy úgy szeretnének játszani, mint én. Hálás vagyok, hogy példaként szolgálhatok nekik” – zárta szavait Bruna de Paula.