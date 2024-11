Veronica Kristiansen, a Győri Audi ETO KC norvég klasszisa érzelmes és őszinte interjút adott a nemzetisport.hu oldalnak. A sportoló elmondta: a pályán és a magánéletben is megtalálta a számítását Győrben, mesélt arról is, hogy magyar párjával milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük első gyerekük születése előtt, ezzel is segítve a hasonló betegségben járókat.

Veronica Kristiansen túljutva a betegsége okozta nehézségeken a második gyermekét a szíve alatt hordva lett olimpiai bajnok.

Fotó: Imago Images

Öt éve derült ki a betegsége

"Öt éve derült égből villámcsapásként ért, amikor az orvosok közölték velem: PCOS nevű betegségem van (policisztás ovárium szindróma – a szerk.). Fogalmam sem volt róla, mit jelent, mégis szíven ütött, amikor a doktorok kiemelték, problémáim adódhatnak a teherbe eséssel. Emlékszem, kimentem apuhoz a kocsiba, és keserves sírásban törtem ki. Arra is felhívták a figyelmemet, ha szeretnék gyereket, minél hamarabb próbálkozzak vele, miközben épp nem éltem párkapcsolatban. A tanulmányok szerint a PCOS nagy arányban kimutatható azon női élsportolóknál, akik hosszú időn keresztül keményen edzenek. Én is sokat dolgoztam azért, hogy elérjek a mostani szintemre, a konditeremben is mindent megtettem érte, hogy meglegyen a játékhoz szükséges erőm és dinamikám. A PCOS-ben szenvedő nők szervezetében magasabb a tesztoszteronszint az átlagosnál, ilyen értelemben nekem is a segítségemre lehetett kézilabdázóként. Miután jobban utána olvastam, próbáltam ezt a részét az előnyömre fordítani. Két éve, 2022 őszén Oslóban kerestünk fel egy magán termékenységi centrumot, ahol az első perctől kezdve éreztük, nagyon figyelnek ránk, és többféle tervet felvázoltak nekünk. Aztán minden olyan gyorsan történt… Előtte egy éven keresztül jártam különböző tesztekre, mindenféle eredmény nélkül, míg ezúttal mindössze egy hormoninjekció elég volt a pozitív változáshoz.

Hogy mennyiben változtatta meg az anyaság Kristiansent, megtalálta-e a helyét a félig magyar, félig norvég családi körben, hogyan élte meg a legutóbbi BL-győzelmet, illetve hogy mikor tudta meg, hogy újra állapotos az nso-n található teljes interjúból tudhatja meg.