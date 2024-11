– Nagyon örültem neki, főképp azért, mert a klubnak nem volt még aranyérme erről a tornáról. Lehet vitatkozni arról, mekkora a sportértéke egy klubvébének, de azt kiemelném, hogy a Barcelonát és a Magdeburgot kellett legyőznünk a végső sikerhez. Sok idő eltelt a legutóbbi nemzetközi trófea megszerzése óta, más érmesnek, helyezettnek lenni és más győzelmet ünnepelni, úgyhogy erre a diadalra mindenképpen nagyon büszkék vagyunk – folytatta Bartha, aki a szurkolókra is kitért: – Én a partnerek és támogatók közé sorolom szurkolóinkat, akik szerves részei a klubnak. Drukkerek nélkül nincs értelme a munkánknak, mondhatjuk, minden értük van. Éppen ezért a legelső körben ültünk le egy asztalhoz a szurkolói csoportok vezetővel, meghallgattuk őket, megismerkedtünk egymás elképzeléseivel. Nagyon tisztelem a közönséget, amely saját szabadidejét és pénzét áldozza azért, hogy nekünk szurkoljon itthon és külföldön is. A klubvezetés részéről kötelesség, hogy meghallja a szavukat, hiszen ők sohasem akarnak rosszat. A szurkolók a csapatot szeretik, nem a klubvezetőt, és nekünk őket kell szolgálni. Korábbi munkáim során sem törekedtem arra, hogy én „jó fej” legyek a szurkolók szemében, hanem a kölcsönös tiszteletet tartottam szem előtt, ezt kérem és várom el a kollégáimtól is.

A csapat eredményessége mellett a legnagyobb figyelem rendszerint az átigazolásokra vetül. Hogy melyek a legfontosabb teendők ezzel kapcsolatban a közeljövőben, arról így nyilatkozott a klubvezető: – Nem szeretnék zászlóvivő lenni ezen a téren, mert van egy edzőnk és egy sportigazgatónk, akiknek a véleménye, tanácsa sokat nyom a latban. Ez csapatmunka, vannak átigazolási szabályok, stratégiai tervezés a közeli és a távolabbi jövőre vonatkozóan. A sokat emlegetett utánpótlással kapcsolatban kész terve van a vezetőedzőnknek, aminek rendkívül örülök. A november, december, január nagyon fontos időszak, aki itt lemarad időben, az lemarad játékosokról is. Tesszük a dolgunkat, Xavier Pascal, Nagy László és én hasonlóan gondolkodunk ebből a szempontból, elkötelezettek és lelkesek vagyunk abban, hogy minél jobb csapatunk legyen.