A SERCO UNI Győr szerdán 18 órakor a női Euroliga utolsó csoportmeccsén a spanyol Valencia Basket Clubot fogadja. Az már eldőlt, hogy a győriek nem jutnak tovább, hanem az Európa-kupában folytatják nemzetközi szereplésüket, így szeretnék szépen, győzelemmel zárni a sorozatot, ami persze nem ígérkezik könnyűnek.

A két csapat története során először október 23-án találkozott egymással, a spanyolok 74–59-re győztek. Azon a meccsen az első negyed végén még a zöld-fehérek vezettek (20–21), és a nagyszünetben is szoros volt az állás (38–32). A második félidőben egy 11–0-s rohanással ellépett a Valencia, mely onnantól jól menedzselte az előnyt. A zárószakaszban tíz pontra még vissza tudtak jönni a győriek (63–53), de Romero, majd Iagupova hármasa végérvényesen eldöntötte a találkozót.

Az első meccshez képest változás történt a Valencia BC keretében: a magyar válogatott centere, Határ Bernadett távozott a csapatától. A klub honlapja szerint a 208 centiméter magas játékos szerződése a hónap végén lejár, de engedélyezték neki, hogy néhány nappal korábban távozzon.

Cziczás László vezetőedző így nyilatkozott a Valencia elleni meccsel kapcsolatban: – Valenciában a vereség ellenére voltak jó periódusaink. Bár az Euroligában nem tudjuk folytatni a küzdelmeket, de úgy érzem, a csoportkör végére szépen felvettük az európai topliga ritmusát a sztárcsapatok ellen, és ezt szeretnénk folytatni most is. Volt személyi változás ellenfelünk keretében, amire mi is készülünk. A regnáló spanyol bajnok érkezik hozzánk, amely veretlen idén a hazai bajnokságban. Mindenképpen arra törekszünk, és a játékosok azért dolgoznak keményen nap mint nap, hogy legalább olyan meccset játsszunk, mint a Prága ellen múlt héten.

BIZTOS ELSŐKÉNT VÁRJA ELLENFELÉT A SOPRON

Szerdán 18.30 órakor már biztos csoportelsőként fogadja a Sopron Basket a szlovák Piestanske Cajky együttesét a női Európa-kupában. Gáspár Dávid alakulata a múlt heti franciaországi diadallal elérte azt, hogy nyugodtan készülhetett a zárófordulóra. Ettől persze még nem mindegy, hogyan végződik a szlovákok elleni mérkőzés, mivel a rájátszásba jutó csapatokat (a csoportok első két helyezettjei és a négy legjobb harmadik) a csoportbeli teljesítményük alapján rangsorba fogják állítani, és aszerint alakulnak ki a párosítások és az ágak a rájátszásra, melyet december közepén, a legjobb 32-től egyenes kieséses, oda-visszavágós formátumban rendeznek (1–32, 2–31, 3–30 stb.). Az biztos, hogy az első négy pozíciót az Euroliga rájátszásába nem kvalifikáló klubok kapják, utána jönnek a csoportelsők, azaz többek között a soproni csapat is.