„Hálás vagyok az elismerésért, s én is úgy érzem, ahogy a csapatnak, nekem is tényleg jól sikerült a szezon – kezdte az óvári futballista. – Nyáron új kerettel, új edzővel vágtunk neki a bajnokságnak, kellett egy kis idő, amíg összeértünk, de ez megtörtént, s azóta tart a győzelmi sorozatunk. Ezzel együtt a célunk úgy tudom, nem változott, az első ötbe várják a csapatot. Ami engem illet, most kicsit előrébb, szinte támadóként játszhatok, s szeretnék minden hátralévő meccsünkön jól szerepelni, s nyilván örülnék, ha ez gólokkal is párosulna, s persze nem bánkódnék, ha sikerülne a másodosztályba visszajutnunk.”