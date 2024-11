A SFAC 1900 Sport Egyesület amerikai focicsapata, a Sopron Badgers, a Soproni Egyetemi Atlétikai és Futball Clubhoz (SMAFC) igazol át.

- A SMAFC már rendelkezik rögbi szakosztállyal, amihez a Badgers - azaz a Borzok - szorosan kapcsolódhat, így az egyetemi sportolók bevonása lehetőséget nyújt a csapat bővítésére. Ezáltal a Sopron Badgers könnyebben tud stabil játékoskeretet kialakítani és erősebb alapokra helyezni a sportág helyi népszerűsítését - nyilatkozta a változásról Ábrahám Tibor, a SFAC elnöke. - A Badgers a SFAC család üde színfoltjaként meghatározó részévé vált egyesületüknek, és éppen a fejlődésük érdekében támogatták azt, hogy az egyetemi sportegyesületnél folytassák. A döntés szakmai megfontolásból született - hangsúlyozta az elnök. Az amerikai focisták létszáma ugyanis nem érte el a versenyzéshez szükséges minimumot.

Egy bajnoki részvétel legalább 40-50 főt kíván, az egyetemhez csatlakozva nagyobb eséllyel tudnak játékosokat szerezni. A toborzás már meg is kezdődött.

- Nagy várakozással tekintünk az előttünk álló időszakra - mondta el Pásztor Péter, a csapat edzője.

Korábban egyszer neveztek egy kispályás bajnokságra, és azt meg is nyerték. Lelkesek és nyitottak, várják nemcsak az egyetemistákat, hanem minden érdeklődőt. Jelentkezni a Sopron Badgers Facebook-oldalán is lehet. Felnőtteket és tizenkét évnél idősebb gyerekeket is örömmel látnak, akár a kontaktmentes, úgynevezett flag football (zászlófoci) verzióra is (ami egyébként 2028-tól olimpiai sportág lesz). Most az építkezés a Borzok feladata, de ha összeállnak a csapatok, szeretnének nevezni az egyetemi bajnokságra.

Fotó: Tánczos Zsolt

A Sopron Badgers átigazolása tovább erősíti a SFAC és a SMAFC közötti eddig is kiváló kapcsolatot és együttműködést. Az amerikai futball szerelmesei számára pedig fontos üzenet, hogy a közös célok érdekében a két egyesület továbbra is egymást segítve dolgozik.

- A kapcsolatunk szoros marad, hiszen az U19-es korosztályú játékosokból álló felnőtt labdarúgó-csapatunk téli alapozásának során a Badgers játékosainak bevonásával szeretnénk megismertetni a fiatalokat a test-test elleni játékkal és az ütközések technikájával - árulta el Ábrahám Tibor.