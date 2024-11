A rövidpályás vb annyiban különleges esemény, hogy a világszövetség nem köti 25-ös medencében elért időkhöz a vb-indulást, nagypályás eredményekkel is lehet kvótát szerezni – ezt egy külön táblázatban rögzíti a World Aquatics –, így például az Egyesült Államokban tanuló válogatottak anélkül is ott lehetnek majd a decemberi csúcseseményen, hogy most hazajönnének az ob-re. Például Betlehem Dávid káprázatos országos csúcsával, ami a negyedik helyet jelentette neki Párizsban 1500-on, masszívan első a honi válogatási elvek szerint. Ugyanez áll Kós Hubertre, aki szintén több számban (háton az összes távon, 100 pillangón és 200 vegyesen) indulhat jelen állás szerint.

Párizs aranyérmes hősei közül Rasovszky Kristóf lesz ott Kaposvárott, és jó szokásához híven a hosszabb gyorsúszó-számokban és mindhárom hátúszó távon is rajthoz áll a nyíltvízi úszás olimpiai és világbajnoka. Ő egyébként nem feltétlenül tervezi a vb-indulást – ugyanakkor neki is vannak olyan eredményei, amelyekkel akár ott is lehetne a csapatban.

Milák Kristóf nem nevezett az ob-re, igaz, nagypályás eredményeivel ő is indulhat a vb-n, ha akar, bár a huszonötös viadalok korábban nem tartoztak a kedvencei közé.

A vb-bronzérmes, Eb-második, olimpiai negyedik Németh Nándor szintén harcba száll az érmekért szerdától – a sprinttávok mellett ő is hátra fordul néhány szám erejéig –, akárcsak a huszonötös medencében a legutóbbi, 2022-es melbourne-i vb egyetlen magyar érmese, Szabó Szebasztián.

Ugyanakkor 20 év után először hiányozni fog a rövidpályás ob forgatagából a győri Jakabos Zsuzsanna, aki akkor indult először ezen az eseményen, amikor azt még a Hajós-fedettben rendezték hét pályán, merthogy akkoriban még ilyen uszodaviszonyok voltak; Kaposvárott viszont olyan körülmények várják az indulókat, amelyekkel modellezni lehet a világbajnokságot is.

Az előfutamok 9 órától esedékesek – ezeket a MÚSZ Youtube-csatornáján lehet követni –, míg a döntők 17 órakor kezdődnek, az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu-n lehet majd nézni az éremcsatákat.