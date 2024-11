„Váratlanul ért Szabó Tamás elnök telefonhívása, felkérése, de mivel a terveim közt is szerepelt, hogy hasonló vezetői pozícióban tevékenykedjek, ezért többszöri beszélgetés és néhány nap gondolkodás után egymás tenyerébe csaptunk. A körülmények maradéktalanul megfelelnek e célok eléréséhez, ezért nagyon bizakodóan tekintek az új feladatköröm elé – fogalmazott Nagy László. – A klub szerethetősége nagyon fontos. A gyerekeknek tudniuk kell, hogy jó helyre jönnek, itt mindenki szereti a focit és megkapnak mindent ahhoz, hogy bármilyen célt elérhessenek. Ha csak a megyében szeretnének focizni, akkor azt, ha akadémiára akarnak menni, akkor azt, egyszóval bármit. Célunk továbbá, hogy az első és második csapatunk is a fiataljainkra támaszkodhasson, valamint olyan magasabb elit egyesületekhez irányíthassuk őket, ahonnan a Győrújfalu SE jó hírét vihetik tovább. Jó szívvel gondoljanak egyesületünkre a későbbiekben is, felnőttként köszönjenek át az út másik oldalára korábbi edzőiknek, vezetőiknek, soha ne feledjék el, ahonnan indultak” – tette hozzá az újdonsült szakmai igazgató.

Horváth Rudolf és Szabó Tamás, a Győrújfalu új edzője és elnöke.

Időközben a felnőttcsapatnak is új trénere lett: Horváth Rudolf személyében a vármegye berkeiben mind játékosként, mind pedig már szakmai irányítóként is ismert, feltörekvő, fiatal edző ült le a vármegyei I. osztályban szereplő gárda kispadjára.

„Koroncón kezdtem az edzősködést, majd megfordultam Csornán, aztán az Illés Akadémián. A legnívósabb klubom a Kaposvári Rákóczi volt, az NB III-as felnőttcsapattal másfél évig dolgoztam, onnan jöttem »haza« családi okok miatt Csornára. A keretből kilenc játékos távozott és egy teljesen új csapatot kellett építeni, a váltakozó eredmények és a kiesés miatt elváltak útjaink. Futball nélkül azonban nem akartam maradni, így örültem a lehetőségnek, hogy Győrújfalun újabb feladatot kaphattam. Nagyon családias klubba kerültem, ahol vármegyei szinten remek körülmények között dolgozhatunk, amit több NB III-as csapat is megirigyelhetne. Eddig is csak nehéz helyzetben lévő csapatoknál tevékenykedtem, de ebből lehet sokat tanulni, megmutatni, hogy mire képes valaki. Az egyesület utánpótlás-körzetközpont, így a játékosok nagy része saját nevelésű fiatal, akik vevők a munkára, fejlődésre. Jó az edzéskultúra, ami nekem nagyon szimpatikus. Csak rajtunk múlik, hogy meddig fogunk elérni, messze még a bajnokság vége, de természetesen szeretnénk bennmaradni. Vissza kell állítani a játékosok önbizalmát, ami azt hiszem, jó úton halad. Fontos az is, hogy a játékosok vevők a kemény munkára. Nem érdemtelenül nyertünk már az első mérkőzésemen Fertőszentmiklóson. A következő két hazai meccsünk is nehéz lesz, de ha a céljainkat el akarjuk érni, ezeken is csak a győzelem reményében léphetünk pályára.”