Kína ad otthont a 3x3 kosárlabda egyetemi Világkupának, melyre az UNI Győr-SZESE is kvalifikálta magát. A dr. Barthalos István vezette együttes Baffy Fanni, Bánszegi Borbála, Mihály Emma és Kovács Léna összeállításban kedden utazik a tornára, ahol az A csoportban szerepel majd. Az ellenfél a kínai Yunnan Normal UNI és a mexikói ITESM Monterrey lesz.

A 3x3 kosárlabda egyetemi Világkupán szereplő győri csapat: Mihály Emma, Kovács Léna, dr. Barthalos István, Bánszegi Borbála és Baffy Fanni.

„Nehéz előre megjósolni, hogy mire lehetünk jók az olyan csapatok ellen, melyek teljesen más stílusban játsszák ezt a sportágat, mint amit megszoktunk. Annyi biztos, mindent megteszünk a legjobb eredmény elérése érdekében, illetve már előre tekintünk, a 2025-ös Eb-re és a további világversenyekre is készülünk, az itt megtapasztalt élményeket szeretnénk a magunk fejlődésére hasznosítani” – mondta a kiutazás előtt dr. Barthalos István.

Ami az ellenfeleket illeti, a mexikói az előző év Világkupa-győztes csapata, két játékosa is az első ezerben szerepel a ranglistán, a kínaiak mellett pedig a hazai pálya szólhat.

„Ők otthon vannak, így mindenképpen veszélyesek, de talán a két kínai csapat közül ez a gyengébb” – tette hozzá a szakember.

3x3 kosárlabda Világkupa – a lebonyolítás

A lebonyolítás szerint a négy csoport első helyezettje automatikusan a legjobb nyolcba jut, a második és a harmadik helyezettek pedig keresztbe játszanak egymással, és a győztes kerül a negyeddöntőbe. A győriek a D csoport hármasával kerülhetnek szembe, ahol a mexikói ITESM Toluca, a spanyol UNI of Valencia és a kínai Tsinghua University kapott besorolást.

A Világkupára minden földrészről jutott csapat a 12 közé, ezért is nagy dolog, hogy a győri ott tud lenni. Európából a nyári Egyetemi Játékok első három helyezettje kvalifikált, ez pedig a lett Riga, a már említett spanyol Valencia és a harmadik helyével a győri egyetemi gárda. Ebben egyébként Rozmán Lilla is szerepelt, de őt élvonalbeli klubja, a BKG Szigetszentmiklós nem engedte el a tornára.

A csoportmeccsek november 22-én, pénteken kezdődnek. A győriek az első meccsüket helyi idő szerint 12.30-kor a kínaiak ellen játsszák, majd 17.20-kor a mexikóiak ellen lépnek pályára. Ha pedig nem lesznek csoportelsők, a negyeddöntőért kiírt párharc 18.50-kor vagy 19.15-kor kezdődik. Szombaton a B és a C csoport játssza le a meccseit, a negyeddöntőkkel pedig vasárnap folytatódik és a helyosztókkal zárul is a Világkupa. A győriek reményei szerint a lányok ezen a napon is érdekeltek lesznek.