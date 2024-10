"U21-es válogatottunk utolsó két Európa-bajnoki selejtezőjére készül, október 10-én Máltát fogadjuk az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, majd október 15-én Leuvenben zárjuk a sorozatot a pótselejtezőt érő második helyre hajtó belgák otthonában. A máltaiakat tavaly ősszel 3-0-ra győztük le idegenben, míg a belgák 1-0-ra nyertek Budapesten" - írja az mlsz.hu.

A spanyolok már megnyerték az Eb-selejtező csoportot, így biztosították helyüket a jövő évi, szlovákiai korosztályos Európa-bajnokságon, a skótok és a belgák 16-16 ponttal állnak a második-harmadik helyen, míg a mieink 10 ponttal a negyedikek, megelőzve a 6 pontos Kazahsztánt és a pont nélkül álló Máltát.

A keretben történt néhány változás a szeptemberi csapathoz képest, Lisztes Krisztián kisebb izomsérüléssel bajlódik, ezért az Eintracht Frankfurttal történt egyeztetést követően nem utazik haza a két mérkőzésre, és nem lesz ott az edzőtáborban a Gent támadója, Vancsa Zalán sem, aki a szeptemberi klubváltását követően saját és klubja kérésére ugyancsak kihagyja a soron következő két mérkőzést. Szélesi Zoltán szövetségi edző ugyanakkor számíthat a legutóbb az A-válogatottba meghívott Yaakobishvili Antal és Vas Gábor játékára, valamint a Németországban légióskodó Németh András is újra tagja a keretnek.

A kerettagok közül Pécsi Ármin, Csinger Márk, Benczenleitner Barna, Vitális Milán és Gruber Zsombor volt korábban az ETO játékosa.

– Ez lesz a 2002-es és a 2003-as korosztály utolsó két mérkőzése az U21-es válogatottban, és annak ellenére, hogy a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére már nincs esélyünk, szeretnénk szépen zárni az Európa-bajnoki selejtező sorozatot – mondta az mlsz.hu-nak Szélesi Zoltán. – Málta ellen hazai pályán kizárólag a győzelemben gondolkodunk, míg a csoport második helyéért harcoló, nagyon erős játékosállománnyal rendelkező belgák otthonában bravúrnak számítana a pontszerzés, de ha sikerül hasonló teljesítményt nyújtanunk, mint a spanyolok elleni szeptemberi selejtezőn, akkor megnehezíthetjük az ellenfelünk dolgát, és okozhatunk meglepetést. Bár ezúttal is vannak hiányzóink, a keretünk közel optimális, és a jövő szempontjából biztató, hogy kilenc olyan labdarúgó is ki tudta harcolni teljesítményével a kerettagságot, aki az életkora alapján még a következő Európa-bajnoki selejtező sorozatban is U21-es válogatott lehet.