Az angyalföldiek edzője az a Konkoly Csaba, aki korábban évekig irányította a zöld-fehéreket, bajnokságokat és Magyar Kupákat nyert az együttessel, sőt, 2009-ben a Bl-döntőbe vezette a győri együttest.

Most más célokért küzd a szakember a csapatával, a győrieknek viszont ugyanazok a céljai, mint annak idején, ennek megfelelően Per Johansson tanítványai az esélyesebbek. Várhatóan a Vasas ellen is több fiatal akadémista kap majd lehetőséget a svéd szakembertől.

„Minden alkalommal, amikor két kemény Bajnokok Ligája-mérkőzés között lépünk pályára, új célokra kell fókuszálnunk – mondta a mérkőzés előtt Per Johansson. – Ilyenkor azokat a taktikai elemeket kell gyakorolnunk, amelyeket edzéseken, illetve azokat javítani, amelyek a legutóbbi találkozón nem, vagy csak kevésbé működtek. Néhány akadémista ismét velünk tart, ez lehetőséget ad, hogy néhány játékost pihentessek. Ettől függetlenül nagyon koncentráltnak kell lennünk, tisztelni a Vasast, és jól dolgozni ellenük.”

A nyáron a NEKÁ-tól szerződtetett fiatal irányító, a bajnokságban rendre kerettag Keceli-Mészáros Renáta arról beszélt, hogy az ezeken a találkozókon szerzett rutin sokat segít nekik abban, hogy a másodosztályban is győztes meccseket vívhassanak.

„A Vasas fiatal kerettel rendelkezik, amely szerintem bizonyítani akar, és ezért lendületesen játszik majd. Nekünk, akadémistáknak is fontos, hogy bizonyítsunk, ezért remélem sok játéklehetőséget kapunk, hiszen így tudjuk felvenni az NB I ritmusát, tempóját, amit a hétvégi NB I/B-s meccseken is hasznosíthatunk majd” – mondta.