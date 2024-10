Umana Reyer Venezia–Serco UNI Győr

A héten csak egy meccs vár Cziczás László vezetőedző tanítványaira, ám az kimondottan nehéznek ígérkezik, hiszen a Serco UNI Győr annak a Veneziának az otthonában játszik szerda 18.45 órától Euroliga-találkozót, amelytől a nyitófordulóban Győrben 59–80-ra kapott ki. Nem titkolt cél, hogy szépíteni utaztak a győriek Velencébe.

„Nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Szeretnénk lépésről lépésre fejlődni, ahogyan ez eddig sikerült is az Euroligában. Mondhatni, hogy lépegetünk előre a legmagasabb szinten is, és most megint egyet szeretnénk előrelépni. Nehéz a helyzetünk, mivel több játékosra továbbra sem számíthatok. Ruff-Nagy Dóra ismét megsérült, Bridget Carleton továbbra sem áll rendelkezésemre, illetve Bach Boglárka játéka betegség miatt igencsak kérdéses. Azokkal a játékosokkal próbálunk meg mindent megtenni Velencében, akik velünk lesznek. Kezdjük megérteni és felvenni az Euroliga élmezőnyének a tempóját, mert azt azért tisztán kell látni, hogy a csoportunkban három európai topcsapat van. Ettől függetlenül bízom abban, hogy a rendkívül nehéz pályával rendelkező Reyer ellen nem csak asszisztálni fogunk” – mondta a találkozó kapcsán Cziczás László.

Angyal Barbara a visszavágásban bizakodik:

„Így, hogy már egyszer játszottunk ellenük, még jobban fel tudunk készülni belőlük. Tudjuk a hiányosságainkat, és már nagyon várjuk, hogy ott legyünk velük szemtől szemben. Nagyon meg kell becsülnünk a játékszert, és limitálni az eladott labdákat. Amikor az olaszok játszottak Győrben, sokunknak az első Euroliga-mérkőzése volt, sőt, csapatszinten sem játszottunk együtt olyan sokat még. Amiben szerintem erősödtünk egy hónap alatt, az a csapatkémia és az összeszokottság.”



Sokat érhet a győzelem

Sopron Basket–Bodrum Basketbol

A Sopron Basket szerdán 18.30 óra- kor a Bodrum együttesét fogadja a Novomatic Arénában, s egy győzelem már biztos továbbjutást érne az Európa Kupa rájátszásába. Drámai küzdelmet hozott a két csapat törökországi összecsapása még az első fordulóban. A soproniak 10 pontos hátránnyal fordultak az utolsó negyedre, de ledolgozták a különbséget. Sőt, az utolsó másodpercben már a hazaiaknak volt szüksége egy bravúros triplára a hosszabbítás kiharcolásához, de ott már nem engedte ki kezéből a győzelmet Gáspár Dávid együttese.

A mai rivális azóta még egy vereséget begyűjtött, ráadásul azt is hazai környezetben. Egy hete a francia Charnay Basket bizonyult jobbnak a Bodrumnál. Ennek az eredménynek a tükrében még inkább felértékelődött a kellemetlen stílust képviselő franciák elleni soproni siker, s egy újabb győzelem biztos továbbjutást érne. Ez közel sem lesz egyszerű, de segíthetnek ebben a szurkolók, akik egy hete Pöstyénben is megmutatták, mekkora erőt tudnak a lelátóról adni.