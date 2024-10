Kevés pihenő jutott Gyurka János lányainak, hiszen a Budaörs elleni siker után szerdán újabb találkozó vár rájuk. Az NB I 5. fordulójában a Motherson Mosonmagyaróvár Vácra látogat. Mindkét csapat egy-egy győzelemmel és két-két ponttal áll, a Vác a 9., míg az MKC a 10. helyen. Igaz, Herbert Gábor együttese még csak három mérkőzést játszott a szezonban.

„A Vác fiatal csapat, amely nagyon átalakult a nyáron – mondta Molnár Dorottya, az MKC játékosa. – Sok új játékos érkezett az együtteshez, így nekik is kellett idő az összeszokáshoz. A saját játékunkra kell koncentrálnunk a mérkőzés alatt, illetve arra, hogy a lehető legtöbb dolgot megmutassuk a pályán azokból a dolgokból, amelyeket megbeszélünk. A Budaörs legyőzése új lendületet adott a csapatnak. Jó volt, hogy ellenük már sikerült azokat a védekezési és támadási elemeket bemutatni, amelyek ezt megelőzően gondot okoztak.”

„A Budaörs elleni győzelem nagyon jót tett a csapatnak – tette hozzá Albek Anna, a mosonmagyaróváriak válogatott játékosa. – Ki voltunk éhezve a sikerre és a két pontra. A sorsolás sem kedvezett az első két fordulóban, utána pedig jött egy olyan hullámvölgy, amely váratlan volt. Most Vácra látogatunk, amely nagyon dinamikus és jó játékosokból álló együttes. Legalább ugyanannyira fókuszáltan és keményen kell ellenük is játszani, mint azt tettük a Budaörs ellen. Idegenben persze nagyon nehéz lesz. Ha a taktikai utasításokat be tudjuk tartani, akkor úgy gondolom ugyanolyan magabiztosan fogunk játszani most is, mint az előző fordulóban.”