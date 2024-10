Schatzlt súlyosabb szalagsérülés gyanújával vették fel a mosonmagyaróvári kórházba, amelyet az elsődleges vizsgálatok is alátámasztottak. A balszélső azóta már az MRI-vizsgálaton is túlvan, ám ennek eredményére még várni kell. A pontos diagnózis csak jövő hét elején, egy sebészeti konzílium után derül ki. További vizsgálatok is várnak akézilabdázóra, hogy pontosan kiderüljön, szükség lesz-e műtétre vagy sem, illetve mennyi kihagyás vár rá.

Schatzlt egyébként már hazaengedték és az orvosi kezelésnek köszönhetően a fájdalmai is csökkentek.