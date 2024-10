Ebben a régióban sporttörténeti szempontból is lényeges és fontos az 1964-es rendezés, hiszen Győr képviseletében először szerepeltek versenyzők olimpián. Orbán Árpád és Palotai Károly, az ETO labdarúgói játszottak a magyar csapatban, győri születésű volt a kapitány, Lakat Károly is.

Csodálatosan menetelt a válogatottunk, sorra aratta a győzelmeit. Ezekben főszerepet vállalt Palotai, valamint Orbán is. Úgy látszott, ez így marad egészen a torna végéig.

Nevetséges, néha milyen apróságokon múlik az ember sorsa.

Egy nagy bőröndben tartották a csapat szerelését, edzés előtt mindenki onnan vett ki magának egyet-egyet. Az utolsó tréningnél Palotai, mire visszaért a mosdóból, már csak egy szűk nadrágot talált a bőröndben. A döntőre készülve nem tartottak erős edzést, a végén néhány szabadrúgást lőttek kapura. Palotai ekkor egy fájó ütést érzett a combjában, és abban a pillanatban tudta, nagy baj van. Mivel akkor még nem volt lehetőség a mérkőzésen cserére, hiába volt csapatkapitány, sérülése miatt az aranyéremért vívott csatában nem léphetett pályára. Orbán játszhatott, a fináléban győztes csapat tagjaként megérdemelten vehette át az aranyérmet. A szabályok szerint Palotai nem kapott medált, az olimpia után viszont a győri szurkolók kezdeményezésére megcsináltatták számára az eredeti mását.