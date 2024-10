FTC-Telekom–ETO FC Győr 0–2 (0–1)

Budapest, Kocsis Sándor Sportközpont, 400 néző. V.: Fehérvári.

FTC: Kostic – Ott, Zágonyi, Demeter, Kovács E. (Németh A., 77.), Nagy Viktória (Czellér, 82.), Fenyvesi, Edwards, McFarland (Garcia, 63.), Kubassova, Nagy Vanessza. Vezetőedző: ifj. Albert Flórián.

ETO FC Győr: Borok – Sali, Kovács L., Nagy F., Frajtovic, Süle (Horváthová, 80.), Abambila, Kocsán (Öreg, 90.), Savanya, Vachter (Kern, 60.), White. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Gsz.: Savanya (40. - tizenegyesből), White (85.).

A mérkőzés elején az ETO birtokolta többet a labdát, mezőnyfölényben játszott a győri csapat, de igazán nagy helyzet az első félórában egyik kapu előtt sem alakult ki. A 38. percben egy szép vendégakció végén White-ot buktatták a tizenhatoson belül. A tizenegyest Savanya nagy erővel lőtte a kapuba. 0–1. Fordulás után kiegyenlített lett a küzdelem, mindkét kapu előtt alakultak ki izgalmas pillanatok, de az újabb gólra a 85. percig kellett várni, amikor is egy kitűnő győri kontra végén Kocsán ugratta ki White-ot, aki a kifutó kapus mellett a hálóba lőtt. 0–2. A hajrában többször is önfeláldozóan mentettek a győri védők, ám egy újabb kontra végén Kocsán teljesen szabadon törhetett kapura, de kimaradt az óriási lehetőség.

Az őszi szezon rangadóján az ETO labdabirtoklásban, helyzetkihasználásban és taktikailag is felülmúlta a Ferencvárost. A végig nagy akarással és főleg az első játékrészben szervezetten játszó vendégek nagyon fontos három pontot szereztek a bajnok otthonában, így továbbra is a tabella élén állnak.

A bajnokság két hét múlva folytatódik, ugyanis a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában lesz érdekelt.

Dörnyei Balázs: – Köszönöm a csapatnak a fantasztikus születésnapi ajándékot. Nagyon büszke vagyok arra, hogy amit gyakoroltunk, azt a pályán szinte hibátlanul végrehajtottuk és pluszban ehhez jött még az ETO-szív.