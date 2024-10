– Ha van kilencven perc, amit az év mérkőzésének lehet titulálni, akkor ez a szerdai az volt – írta tudósításában Weisz Ferenc kollégánk. És soproni szemmel nem is tévedett.

A hazai csapat óriási lendülettel vetette magát a küzdelembe, s az első 15 percben lefutballozta a pályáról a kissé kényelmes Ferencvárost. Meg is szerezte a vezetést, ám később kiegyenlített a Fradi, majd egy igencsak vitatható büntetővel előnyre tett szert. Öt perccel a félidő befejezése előtt aztán egy szélen vezetett soproni támadás végén Földes, aki egyébként a mezőny legjobbja volt, kiegyenlített.

A fordulás után a fergetegesen játszó hazaiak remek támadások után kétgólos előnyhöz jutottak. A levegőben lógott a meglepetés, de ekkor a Fradi mindent egy lapra tett fel, és Kopunovic fejes góljával újraélesztette a zöld–fehér reményeket (4–3). A gól után az SLC sokat rohamozott, ám a kapufa a mérkőzés utolsó percében megmentette a Ferencvárost: Szántó 22 méteres szabadrúgása a felső léc és a kapufa találkozási pontjáról pattant vissza.

Tudósítás a Nemzeti Sportban.

A soproni csapat továbbjutást érdemelt volna, de a közönség így is hatalmas tapssal jutalmazta a játékosokat a meccs végén. Az FTC 5–5-tel, idegenben szerzett több góllal menetelt tovább.

– A Ferencváros vendégjátéka mindig ünnep minden klub életében – fogalmazott Szemán György, az SLC akkori klubtitkára. – Végig pariban voltunk a Fradival, és nem sokon múlt, hogy nem jutottunk tovább. Az NB I-ből történt kiesésünk után ez volt a legjobb csapatunk.

Sopron a továbbjutás kapujában

Felborult a forgatókönyv - Gondolatok egy soproni győzelem után (Részlet a Kisalföldből).

Korai karácsonyi ajándéknak is felfoghatták a soproni labdarúgó-szurkolók a szerdán történteket. Kedvenceik ugyanis olyan játékkal és eredménnyel lepték meg őket, amelyre legmerészebb álmukban is csak kevesen gondoltak: a napjaink legjobb magyar csapatának tartott, a Bajnokok Ligájában is vitézkedő Ferencvárosnak négy gólt lőtt az SSC, s kis híján elbúcsúztatta a Magyar Kupától!