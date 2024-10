A magyar szempontból sikeres Waberer's Torna Challenge Világkupát a szériagyőztesek átvehették díjaikat. A vasi vármegyeszékhelyen dőlt el ugyanis, hogy Mayer Gréta ugráson, Mészáros Krisztofer korláton, Kiss Balázs pedig gyűrűn lett szériagyőztes, amely az egész éves challenge VK-sorozaton való jó szereplés eredménye.

Mayer Gréta szerint az ugrás eddig is az egyik kedvenc szere volt, és ezután is az marad. „Felszabadultan versenyeztem Szombathelyen, és nagyon jó érzés, hogy hazai környezetben ünnepelhettem ezt az összetett sikert” – nyilatkozta a magyar tornász.

Mészáros Krisztofer több érmet is begyűjtött a Waberer’s Challenge Világkupán. „Jó volt többször is dobogóra állni. Pont a VK előtt számoltam ki, hogy a korlát szériagyőzelem akkor is összejöhet, ha második leszek. Ez így is történt, és örülök, hogy ezzel megvédtem ezt a címemet, hiszen tavaly is ezen a szeren lettem szériaelső.” – mondta a párizsi olimpikon.

Kiss Balázs úgy gondolja, hogy ez a versenysorozat mutatja meg, hogy mennyire kitartó valaki egész évben. A világkupák elkezdődnek tavasszal, és most lett vége a sorozatnak. Elégedett vagyok, mert majdnem mindegyik állomáson, ahol elindultam, döntőben voltam” – összegzett Kiss.

A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) a Nemzetközi Tornaszövetségtől (FIG) évről évre megkapja azt a jogot, hogy minden ősszel vendégül lássa a torna elitjét a challenge világkupa sorozatban. Idén már a 18. magyar versenynek adott otthont a vasi vármegyeszékhely, és ez a sorozat nem szakad meg: jövőre is VK-t rendezhet Magyarország – tudtuk meg dr. Magyar Zoltántól, a MATSZ elnökétől.

„A magyar szervezőknek hihetetlen rutinjuk van a rendezésben. Ezt a nemzetközi szövetség szakemberei érzékelik, és kialakult egy bizalmi viszony a két szervezet között. Ennek kézzel fogható eredménye az, hogy például 2025-ben is érkezhetnek tornászok a világ minden tájáról Magyarországra.” – mondta az elnök.

„Ez gyakorlatilag egy sorozat, amely egész évben tart, és a legjobbakat a végén díjazzák. Idén Mayer Gréta ugráson, Mészáros Krisztofer korláton, Kiss Balázs pedig gyűrűn lett szériagyőztes” – tette hozzá a sportvezető.

A szombathelyi VK nem csupán az eredmények szempontjából zárult sikerrel, hanem a közönségszervezés szempontjából is. Minden korábbinál több néző foglalt helyet ugyanis a Schaeffler Arena Savaria lelátóin.