Gyurka János: – Nagyon örülök annak, hogy itthon tudtuk tartani a két pontot. Sikerült védekezésben és támadásban is javítani a csapat teljesítményét, és a lányok egyénileg is jobban játszottak, ez is pozitív. Lerohanásgólok is voltak, és bár még nem volt tökéletes minden, amit a csapat mutatott, az rendben volt. Nagyon sajnálom a végjátékot, a szerencsétlen sérülést, ez a csapat teljesítményére is rányomta a bélyegét. Bízom abban, hogy Schatzl Natalie sérülése nem súlyos, hamarosan okosabbak leszünk.

Buday Dániel: – Megérdemelten nyert a Mosonmagyaróvár. Tudtuk, hogy sokkal jobb csapat annál, mint amit Fehérváron mutatott. Nem játszottunk rosszul, de a visszarendeződésünk és a védekezésünk nem volt jó. Sok technikai hibát vétettünk, ennek nem örülök, de jobb volt a hazai csapat. Schatzl Natalienak jobbulást kívánunk.