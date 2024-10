Ezért viszont fizetni kell, havonta mintegy 3000 forintot, ha valaki egy évre előre fizet, 2000-re jön ki egy hónapra az RTL streamingjére az előfizetés. Hogy ez sok-e vagy kevés, azt mindenki a pénztárcája alapján döntse el, de egy tény: most legalább megtapasztaljuk, milyen az igazi piacgazdaság.

Aki minden meccset látni akar, az RTL streamingfelületén pluszpénzért megteheti.

Ugyebár az ellenérv az volt, hogy eddig ingyen hozzáférhetett bárki a meccsekhez. Először is, nem volt ingyen, a cechet valaki eddig is állta, másodszor pedig az is fizetett érte – nem közvetlenül –, akit nem érdekel a nemzetközi foci. Most viszont aki látni akarja, bizony elő kell fizetnie.

Igazából nem értem, mi ebben a rossz, hiszen nem kötelező, és azt sem hinném, hogy alanyi jogon kellene járnia minden magyar tévénéző számára a foci BL-nek.

Persze lehet mondani, hogy már így is mennyibe kerül a tévé előfizetése, de azt is látni kell, hogy a világ folyamatosan változik, a lineáris tévézés a fiatalabb korosztálytól olyan távol van, mint Makó Jeruzsálemtől. A tizen-, de talán már a huszonévesek sem ülnek le úgy a készülék elé, hogy a reklámokkal teletűzdelt filmet, sorozatot megnézzenek. Erre már ott vannak a különböző streamingek.

RTL és a többiek

Bevallom, mi elég sokra előfizetünk, de ha összeadom, a teljes nem kerül többe 15 ezer forintnál. Szerencsére egyelőre megengedhetjük magunkat, és azzal is nyugtatom magamat, hogy úgysem dohányzunk. Ha csak napi egy doboz cigit elfüstölnénk, az havonta közel 60 ezer forintba vagy még többe fájna.