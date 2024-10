Az év első felében hazai versenyeken készült Rokob József, aki Szegeden maratont futott, továbbá teljesítette a Pécs és Harkány közötti országúti futóversenyt. Emellett pedig a tollaslabdát is beiktatta az edzésprogramba.

Rokob József úszásban, kerékpározásban és futásban is stabilan teljesít.

Adódik a kérdés, hogy az ultratriatlon és a tollaslabda miként fér össze egymással.

„Nagyon jó kiegészítő sportág, egyrészt megtöri a monotonitást, amit futásnál és úszásnál, de még a kerékpározásnál is előjön. Nagyon jó kardióedzés, a sebesség- és irányváltásban is rendkívül hasznos. Szóval élvezem, sokat tollaslabdázom, sokszor késő estig nyomom az egyetemi kiscsarnokban” – kezdte Rokob József, aki idén először a franciaországi Colmarban teljesített egy háromszoros Ironmant.

Egy ilyen verseny 3800 m úszásból, 180 km kerékpározásból és a klasszikus maratoni táv lefutásából áll, ami valamivel több mint 42 km. Ezt kell annyi napon át teljesíteni, ahányszoros a viadal.

„Colmarban azt mértem le, milyen állapotban vagyok. Persze örül az ember, ha nyer, de általában egy ilyen versenyen nem a helyezés a lényeg, hanem az, hogy becsülettel végigcsinálja. Franciaországban nagyon meleg volt, az eredményhirdetésre lett hűvösebb idő, amit én jobban szeretek” – folytatta a 46 éves sportoló, aki augusztus elején az észtországi Vinniben emelte a tétet, és öt napon át teljesítette a fenti távokat. Ott is első lett, majd jött az olaszországi tízszeres Ironman.

„A Garda-tó mellett Desenzano del Garda nevű település volt a verseny központja. A távok nehézségét az adta, hogy 1500 méter szintkülönbség volt a kerékpáros pályán, ezt kellett minden alkalommal tíz napon át pluszban legyűrni. Érdekesség, hogy pár kilométerre voltunk attól a helytől, ahol tizenegy éve a harmincszoros Ironmant teljesítettem, sőt, meg is nyertem. Most is első lettem a tízszeresen, de hangsúlyozom, ide sem a számszerű eredményért mentem” – folytatta Rokob József, aki azt is elmondta, ugyan kevesebb ideje van már edzeni, de mentálisan továbbra is nagyon erős.