Nagyon jó érzés, hogy az ETO visszatért az NB I-be, és ebből én is kivehettem a részem – kezdi a népszerű Lipi. – Játékosként szerencsére sokszor megtapasztalhattam az első osztály légkörét, most pedig edzőként élhetek át hasonlókat. Amikor idegenben játszunk, az ottani stadionokban olykor elő is törnek bennem a régi szép emlékek. Az NB II-ben hiányzott ez a körítés, ez a hangulat, ami a mérkőzéseket körülveszi. És valljuk be, itt jóval magasabb a játék színvonala is.