Tíz csapattal indul az Andersen Liga új szezonja. A korábbi résztvevők közül ezúttal nem lesz ott a bajnokság rajtján a DAB-ASP, valamint a Dél-Budai Farkasok, ám csatlakozott a ligához az Egerszegi Titánok. A zalaegerszegiek Óbudán mutatkoznak be az első fordulóban, szombaton.

„Egy ideje már téma volt annak a lehetősége, hogy magasabb szinten is képviselje magát az egerszegi jégkorong, valahogy ebben az évben állt össze minden mozaik, így tudunk indulni az Andersen Ligában” – fogalmaz Hunyadi Bianka, az Egerszegi Titánok ügyvezetője. Simon Alfonz vezetőedző pedig arról beszélt, indulásuk ötletének alapja az volt, hogy mostanra lett meg egy helyi fiatalokból álló mag, amely megérdemli azt a lehetőséget, hogy kipróbálja magát a felnőtthokiban. Nagy lehetőségként tekintenek az Andersen Ligára. A kinevelt zalaegerszegiekhez, köztük a rutinosabb játékosokhoz kaposvári és budapesti hokisok csatlakoznak.

Az új bajnokság nyitó meccsét a Worm Angels és az FTC-Telekom B csapata játssza pénteken Érden, majd szombaton a két évvel ezelőtti győztes MAC Ikonok a Vasassal találkoznak. Lesz egy rangadó is, hiszen a címvédő győriek Szegedre, a legutóbbi negyedik helyezett otthonába utaznak. Az ETO tovább erősödött, az érkező Szűcs István és Dézsi Bence korábban az Erste Ligában és külföldön is játszott. A szegediek új edzővel, a Pék Györgyöt váltó Dósa Dáviddal készülnek, és csatlakozott a kerethez a korábbi 47-szeres válogatott ifj. Azari Zsolt is, de más változások is voltak a csapatnál, a cél pedig legalább a legjobb négy közé kerülés. A legutóbbi döntős Lehel HC a Sportországi Cápák ellen kezd. A jászberényiekhez három fehérorosz játékos csatlakozott Lengyelországból, Antal Barnabás Norvégiából tért haza, míg Pinczés Olivér és Rőczei Zsolt EL-tapasztalattal felvértezve érkezett.

„A harmadik évét kezdi meg az Andersen Liga, amelynek első két éve egyértelműen sikeresnek mondható, hiszen folyamatos a fejlődés a játék színvonalában és a lebonyolítás módjában. Minden feltétel adott ahhoz, hogy az új szezon is továbblépésről, a fejlődésről szóljon. Ebből a szempontból örvendetes fejlemény, hogy idén egy újabb vidéki városba, Zalaegerszegre is el juthat a minőségi felnőtt jégkorong. Célunk, hogy fokozatosan csökkentsük a liga Budapest-centrikusságát úgy, hogy mind több vidéki helyszín kapcsolódik be a versenyrendszerbe” – nyilatkozta Radnai Károly, a névadó Andersen ügyvezető partnere.