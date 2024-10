64. p: Ugrai jó 28 méterről szánta el lövésre magát, s a meglepett Kissről kipattanó labdát Horváth R. továbbította a hálóba. 1–0.

74. p: A gyirmóti 16-oson belül Hudák D. sodorta el a frissen beállt Németh B.-t, s Berke 11-est ítélt. A büntetőből Urblík gurított a hálóba. 1–1.

89. p: Radó szöglete után Iyinbor 6 méterről pörgetett a kapu jobb oldalába. 1–2.

A lendület meg is látszott a fővárosiak játékán, akik a kezdő sípszót követően megpróbálták már a saját térfelükön letámadni a hazai együttest. Az első negyedórában a Vasasnál is volt többet a labda, igaz, helyzetig, sőt, ígéretes lehetőségig sem jutott el a vendégcsapat. Sajnos ugyanez jellemezte a hazaiak játékát is, akik csupán egy szabadrúgásból tudtak a másik kapu előtt némi veszélyt teremteni. Fél óra elteltével élénkült meg valamelyest a játék. Ekkor egy ügyes szabadrúgás-variációt követően a kapuba is talált a Vasas, ám Urblík emelésénél az asszisztens – helyesen – lesen látta a védők közül kilépő Radót. A játékrész végén a vendégek kerültek közelebb a találathoz, ám Kapornai lövése elkerülte a gyirmóti kaput, így egy nem túl eseménydús első negyvenöt percet követően gól nélküli döntetlennel vonulhattak pihenőre a felek.

Fordulás után nem sokkal cserékkel próbálta felrázni csapatát Pintér Attila, de majdnem a Gyirmót szerzett gólt: a 60. percben Pyschur lőtt közelről a kapu fölé. Négy perc múlva aztán már gólnak is örülhettek a hazai drukkerek, igaz, nem sokáig, mert egy feleslegesnek tűnő belépő után, büntetőből egyenlített a Vasas. Pár perccel ezután Horváth R. juttathatta volna ismét előnyhöz a Gyirmótot, ám célt tévesztett a közeli lövés. A hajrában aztán egy szöglet után fordított a Vasas – s bár még akadt hazai helyzet, kapufa is –, amivel el is vitte a három pontot Gyirmótról.