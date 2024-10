Székesfehérváron is nagy a készülődés a szombati ETO-Fehérvár NB I-es mérkőzés előtt.

“Ellenfelünk az elmúlt három bajnokiján veretlen maradt, ez is azt mutatja, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk szombaton Győrben. Hallottuk, hogy sok szurkolót várnak a meccsre, és minden bizonnyal igazi futballhangulat lesz, aminek természetesen örülünk, és szeretnénk megörvendeztetni drukkereinket a teljesítményünkkel és az eredménnyel. Biztos vagyok benne, hogy ellenfelünk is kettőzött erővel fog küzdeni, de számunkra is nagyon fontos, hogy három pontot szerezzünk a válogatott szünet előtti utolsó mérkőzésünkön. A csapat heti edzésmunkájával elégedett vagyok, mindenki teljes erőbedobással dolgozott, bízom benne, hogy ez a szombati bajnokin is megmutatkozik majd" - nyilatkozta a vidi.hu-nak Pető Tamás vezetőedző.

A Fehérvár edzője egyébként az ETO játékosa is volt, 1995-ben összesen 32 mérkőzésen (NB I: 20, hazai díj-: 3, nemzetközi: 9) lépett pályára és ezeken 1 bajnoki gólt szerzett. A Veszprémből érkezett futballista Győrből a Videotonhoz távozott.