Az idei Nemzeti Vágta legnagyobb újítása, hogy nem két-, hanem háromnapos a lovasünnep. A másik érdekesség, hogy az ifjúsági mezőnyt, vagyis a kishuszárokat két csoportra osztották: a 10–13 évesek a Huszárgyerek Vágtán versenghettek, míg a 14–17 évesek a Kishuszár Vágtán indulhattak.

A vasárnap záruló eseményen 15 előfutamban 60 magyarországi és külhoni település felnőtt lovasa versenyezhet a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban a leggyorsabbnak járó elismerésért.

Résztvevők a 17. Nemzeti Vágta megnyitóján a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2024. október 5-én.

Fotó: Komka Péter / Forrás: MTI

A megmérettetésen Erdélyből, a Vajdaságból, a Muravidékről, a Felvidékről érkezők is részt vesznek. A versenyzők nem egyénileg, hanem településenként indulnak. Kelet-Közép-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyére öt győr-moson-soproni és három vármegyehatárhoz közeli településről nevező tehetség jutott be.

Huszárok a 17. Nemzeti Vágta megnyitóján a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2024. október 5-én.

Fotó: Komka Péter / Forrás: MTI

A nemzetközi futamokon kizárólag ötévesnél idősebb, magyar tenyésztésű lipicai lovakkal lehet rajthoz állni. A távot az előző évekhez képest egy körrel lerövidítették a középdöntőben és a döntőben. A Nemzeti Vágtán az előfutamban négy és fél kört teljesítenek a lovasok. A hatvan csapatból tizenhatan vesznek részt a vasárnap délelőtti középfutamokban, majd négyen a délutáni döntőben.

A Huszárgyerek Vágtán a döntőbe jutás volt a tét

Kezdjük is a legkisebbekkel, ugyanis nekik már az előfutamban is jól kellett teljesíteniük, ugyanis azonnal a döntőbe jutás volt a tét. Iván lovasa a harmadik körben állt rajthoz és a 4. pályáról az élre tört, így futama győzelmét is elhozta. A negyedik előfutamban szintén elsőként ért célba Rábatamási lovasa, így nekik is szurkolhatunk a döntőben.

A 17. Nemzeti Vágta előfutama a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2024. október 5-én.

Fotó: Komka Péter / Forrás: MTI

Előfutamokon vágtáztak a döntőbe a felnőtt lovasok

A felnőtt kategóriában jóval több a lovas, így ott 15 előfutamot indítottak, ahol csak a legjobbak jutnak tovább a középdöntőbe. Ácsteszér büszke lehet, ugyanis a települést képviselő lovas páros első helyen futott be a harmadik előfutamban. Az ötödik előfutamban vágtázó Tata második legjobb eredménnyel ért célba. Míg a nyolcadik előfutamon induló Kapuvár-Garta színeiben a ló és lovasa sajnos nem ért célba.