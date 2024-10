Újpest II–Credobus Mosonmagyaróvár

Budapest, vasárnap, 11 óra. V.: Jakab.

Az elmúlt négy fordulóban hibátlan teljesítményt nyújtott az NB III-ban szereplő Credobus Mosonmagyaróvár, s a Weitner Ádám irányította együttes jelenleg a harmadik helyen áll a tabellán. Pedig a másodosztálytól nemrég búcsúzó – igaz szinte teljesen átalakuló – csapat nem kezdte valami jól a szezont: négy döntetlent követően sikerült megszereznie az első győzelmét, majd rögtön ezt követően kikapott hazai pályán a III. kerülettől. Ezután azonban mind a négy mérkőzésüket megnyerték a Lajta-partiak, előbb Budaörsön győztek, majd otthon a Veszprém ellen sikerült nyerniük, majd Szombathelyen is győztek, legutóbb pedig a vármegyei rivális ETO Akadémiát tudták két vállra fektetni.

„Igazából nincs nagy titok. Nagyon későn, csupán három héttel a bajnokság kezdete előtt álltunk össze, ráadásul több olyan játékosunk is akad, akiknek nem sikerült úgy az elmúlt idény, ahogy szerették volna, kiestek a csapatukkal, vagy keveset játszottak. Mi azonban láttunk bennük fantáziát, s nyilván kellett a megfelelő edzésmunka, no meg az önbizalom is. A siker mindig jót tesz a morálnak, s az első győzelem volt nagyon fontos. Átfordult ezután valami, ami előbb-utóbb azért megtörtént volna és talán ennek is köszönhető, hogy most egy ilyen sorozatban vagyunk” – árulta el érdeklődésünkre Weitner Ádám, aki hozzátette, nem volt egyszerű egy szinte teljesen új csapatot „összerakni”.

„Sajnos van ebben azért már tapasztaltom, szinte csak ilyen csapatoknál dolgoztam, Pécsett is három és fél héttel az idény előtt állt össze a csapat és tizenhárom-tizennégy játékost igazoltunk, de a tizenkilencedik fordulóig nem kaptunk ki. Úgy fest ez az én keresztem, de ez jó, szeretem az ilyen kihívásokat is.”

Nagy skalpnak számít a Veszprém, de a vármegyei rivális ETO Akadémia legyőzése is.

„Előbbi egy igazi ki-ki meccs volt, ahol a mentalitásunk és a hozzáállásunk segített minket a győzelemhez, szerintem megérdemelten. Utóbbi siker azért is értékes, mert elég sok hiányzónk volt, az ellenfél pedig több jó játékost kapott vissza az élvonalbeli csapatból. Kellenek az ilyen szép eredmények, lehet erőn felül teljesíteni, még ha a céljaink nem is változnak, ami szerint szeretnénk az első hat között végezni. Meccsről meccsre, lépésről lépésre haladunk előre, de még nagyon sok mérkőzés van hátra.”

A következő időszakban komoly erőpróba elé néznek Weitner Ádám tanítványai, hiszen a soron lévő öt fordulóban nagyon erős ellenfelek – az Újpest és a Puskás II, az Érd, a Bicske és a Dorog – várnak a Lajta-parti csapatra.

„Nem lesz könnyű dolgunk, de azt gondolom a négy közül az északnyugati a legkiegyensúlyozottabb csoport a harmadosztályban. A lendület adott, de nem túl szerencsés például a válogatott szünet alatt találkozni élvonalbeli fiókcsapatokkal.”

A fiatal szakember szerint, aki legutóbb a másodosztályban edzősködött, jelentős a különbség az NB II és az NB III között, de nem bánja, hogy most utóbbiban dolgozhat.

„A másodosztály nyilván fizikálisabb, erősebb, de ahogy említettem épp a mi csoportunk a legkiegyensúlyozottabb az NB III-ban. Nem biztos, hogy itt vannak a legjobbak, de több erős csapat is akad a csoportban. Elsődleges célunk kollégámmal, Stanisics Lazarral (a korábbi ETO-játékos jelenleg a Credobus Mosonmagyarvár másodedzője – a szerk.) együtt az volt, hogy oda menjünk, ahol vannak célok, kihívások. Sok ajánlatunk volt, de abban, hogy elfogadtuk a tulajdonos, Drescher Ottó invitálását, az is közrejátszott, hogy közelebb vagyunk a családunkhoz. Nem nagy a büdzsé, de volt például beleszólásunk a keret kialakításába. Dolgozni szeretnénk, és ehhez Mosonmagyaróváron úgy fest, minden adott.”