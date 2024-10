Veszprém–Gyirmót FC Győr II 2–0 (0–0)

Veszprém, 200 néző. V.: Szommer.

Veszprém: Kemenes B. – Görgényi D., Dobsa G., Magyar Zs., Kószás K., Molnár B. (Nagy R., 77.), Volter (Puska, 84.), Tömösvári (Major, 70.), Somogyi R., Szabó Kornél (Csepregi, 70.), Kiss M. Vezetőedző: Imrik László.

Gyirmót II: Papp Zs. – Tullner (Albrecht, 89.), Rozs R., Szabó Krisztián (Farkas, 85.), Reizer B., Lázár P., Bagó B., Erdei M., Ominger (Marlen, 72.), Somogyi (Czintula, 85.), Cserkuti-Németh (Barta, 85.). Vezetőedző: Ördög József.

Gsz.: Volter (57.), Csepregi (89.).

57. p: Jobb oldali beadás után Volter P. lőtt a kapuba. 1–0.

89. p: Csepregi ment el a jobb oldalon, majd a hosszú sarokba lőtt. 2–0.

Imrik László: – Sportszerű volt végig a mérkőzés, próbálták a saját játékukat játszani. A mérkőzés elejétől próbáltunk nyomást helyezni az ellenfélre, ami érződött is. A második félidőben a játékunk góllövéssel párosult, így megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

Ördög József: – Megfiatalodott csapatunk hetven percig nagyszerűen, stabilan védekezett. Az első félidőben több helyzetünk is volt, sajnos nem sikerült értékesíteni őket. A hetvenedik percben egy sajnálatos sérülés miatt emberhátrányba kerültünk, és abban a pár percben, amíg ápolták a játékosunkat, megszerezte a vezetést a Veszprém, amivel szerintem el is dőlt a mérkőzés.