83.perc: A hazai kapu előterében Hudák M. elé került a labda, aki 14-m-ről lőtt, a védőkön megpattanó játékszer a balra mozduló Kovács M. mellett a jobb alsó sarokba perdült.

Révész Attila: Minden mérkőzésből lehet és kell is tanulnunk. Az összeállítás terén is válasz lehet ez azoknak, akik mást szeretnének a pályán látni. Az első félidőben jó játékot nyújtottak a fiúk, amivel megalapozták a mérkőzést, szebbnél-szebb támadásaink voltak, remekbe szabott gólokkal. Szünet után elkövettük azt a hibát, amit nem szabad, elhittük,hogy már nyertünk,pedig még nem volt vége a találkozónak. A futballban nem csak labdával, hanem labda nélkül is jól kell játszani.

Tamási Zsolt: Szurkolói szemmel biztos, hogy látványos mérkőzés volt, ellentétes félidőkkel, főleg ami a mi csapatunkat illeti. Az első félidőben teljes zavarodottság, rengeteg hiba jellemezte a játékunkat, amin belül rövid idő alatt négy gólt is kaptunk. Szünet után a tartásunkért is játszottunk. A cserék jól szálltak be a mérkőzésbe és ekkor már kiegyenesedtünk.