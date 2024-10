Gyirmót FC Győr–Budapest Honvéd 0-1

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. Játékvezető: Molnár Attila (Aradi József, Szabó Dániel)

Gyirmót FC Győr: Hársfalvi – Lányi, Hudák D., Csörgő, Helembai – Katona M. – Horváth R., Kovács D., Madarász, Miknyóczki – Adamcsek (Piscsur, 27.). Vezetőedző: Tamási Zsolt

Budapest Honvéd FC: Dúzs – Pauljevic, Pekár I.,Szabó A., Szabó T., Hangya – Lőrinczy A., Csilus T., Nyitrai B. – Farkas B., Medgyes Z. Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Farkas B. (4.)

PERCRŐL PERCRE

36. perc: Madarász az oldalvonal mellől a bal felsőt veszi célba szabadrúgásból, ám Dúzs szögletre üti a labdát.

30. perc: Balról érkező beadást fejel kapura Hangya, Hársfalvi vetődve üti a labdát szögletre.

27. perc: Madarász végül tudja folytatni a játékot, a korábban megsérült Adamcsek viszont nem. Az ő helyére Piscsur áll be.

23. perc: Nyitrai rúgja meg Madarászt. Előbbi játékos sárga lapot kap, utóbbi meg ápolást.

10. perc: Adamcsek balról, az alapvonalról adja vissza középre a labdát. A második vonalban érkező Madarász 11 méterről a jobb alsóra céloz, ám Dúzs védi a lövést.

4. perc: GÓÓÓL! Lőriczy 28 méterről leadott, léc alá tartó lövése Hársfalvi kezéből a felső lécre perdül. A kipattanónál a legélesebbnek a tavasszal még az ETO-ban focizó Farkas Balázs bizonyul, aki négy méterről lő a kapuba. 0-1.

1. perc: Vörös-feketében a vendégek, sárgában a hazaiak. A meccset a Honvéd kezdi.

ELŐZETES

Tamási Zsolt, a 3. helyen álló Gyirmót vezetőedzője nehéz meccsre számít az utolsó előtti, 15. helyen tanyázó, nagy múltú ellenféllel szemben.

– A hétvégén a Budapest Honvéd látogat hozzánk, meggyőződésem, hogy csalóka a táblázaton elfoglalt helyezésük, ennél ők jóval erősebbek. A játékosállományuk minőséginek mondható, gondolok itt a rutinos Branko Pauljevicre, Holman Dávidra és Hangya Szilveszterre, a kölcsönbe érkező Farkas Balázsra, vagy a jó formában játszó Medgyes Zoltánra. Több szakember is szívesen dolgozna ilyen kerettel. Voltak mérkőzéseik, melyeken kicsi dolgokon múlt a sikerességük, kihagyott helyzetek, balszerencsés kapott gólok miatt nem tudtak nyerni. Nehéz mérkőzésre számítok, de természetesen szeretnénk itthon tartani a három pontot, viszont óva intek mindenkit, aki azt gondolja, hogy ezt könnyen el tudjuk érni. Sebzett vadnak is mondhatjuk őket, talán ezért is veszélyes ellenfélnek tartom a Honvédot – fogalmazott Tamási Zsolt.