UNI Győr-SZESE–ZTE 76–61 (11–26, 22–15, 17–9, 26–11) Győr, NB I/B-s női mérkőzés, Zöld csoport. V.: Tóth B., Hernicz. UNI Győr: Szabó L. 2, BAFFY 10, RIGÓ 12, SÁGHI K. 16, Bánszegi 10. Cs.: Oláh, Bognár 2, GÁLOS 14/6, Evellei 2, Pálosi 6/6, Lép 2, Sándor. Edző: Léránt Gábor.

Léránt Gábor: – Az első meccs mindig különleges, ez így volt most is. Nehezen lendültünk játékba, össze is szedtünk egy nagyobb hátrányt. Örömmel töltött azonban el, hogy a lányok megértették, hogy a védekezés mennyire fontos, és miután ez feljavult, pontszámban nemcsak utolértük az ellenfelet, hanem nekünk sikerült komolyabb különbséget kialakítanunk a mérkőzés végére.