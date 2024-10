Agrofeed UNI Győr–SMAFC 1860 Soproni Egyetem 99–94 (26–21, 27–29, 20–21, 26–23) Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport, 100 néző. V.: Esztergályos, Benedek, Szecsődi. UNI Győr: KÁMÁN B. 14/3, Nagy T. 12/12, KÖCSE 23/3, Linczmaier 4, KÁMÁN K. 18/3. Cs.: BAKON 18/12, Dani 8/6, Horváth Á. 2. Edző: Lógár Bence. SMAFC: SOÓS 20/12, Böhm, FÜZI 23/3, Bakk 9/3, RÁTVAY B. 23. Cs.: Keller 8/6, Rátvay T. 11/9, Papp B. Edző: Farkas Dávid.

Lógár Bence: – Úgy kellett ez a győzelem, mint egy falat kenyér. A tabella miatt és a lelkünknek is. A hét elején kiderült, hogy egyik meghatározó játékosunk felhagy az aktív sporttal, így még jobban megfogyatkoztunk, mellette betegségek és sérülések is hátráltattak bennünket, de elbírtuk, óriásit küzdöttek a fiúk. Amiről beszéltem nekik, hogy ki kell keverednünk a letargikus állapotból és küzdeni kell csapatként. Rengeteg mindenen kell még javítanunk, támadó és védő oldalon egyaránt, de remélem, mindegyikük elhiszi, hogy igenis tudunk mi nyerni. Külön dicséretet kapnak, hogy a 31–8 as büntetőarányt is jól kezelték. Elszállni nem szabad, sok munka van még előttünk. A Sopronnak is jár a gratuláció, jó csapatuk lesz idén is. Szurkolóknak pedig újból köszönjük, óriási segítséget jelentenek nekünk.

Farkas Dávid: –Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez. Idegenben ennyi dobott ponttal nem sűrűn szokott csapat kikapni, de sajnos egy háromperces rövidzárlat és az extra hárompontosok megpecsételtek sorsunkat. A hozzáállásra és küzdelemre nem lehetett panasz, legutóbbi idegenbeli mérkőzésünkhöz képest ég és föld volt csapatom attitűdje. További sok sikert kívánok a győrieknek.

Vereség a Hepp-kupában