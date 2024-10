Az NB I nyitófordulójában a két soproni együttes egymás ellen lépett pályára, és azon az esélyesebb Basket fölényes, 113–31-es diadalt aratott.

Női kosárlabda NB I – Böröndy Vivienékre (fehérben) könnyebb, Toman Rékáékra nehezebb mérkőzés vár.

Fotó: Tóth Zsombor

A Darazsakra az a Szekszárd vár, melynél új az edző, Djokic Zeljko helyett Magyar Bianka irányítja a szakmai munkát.

Horváth Boglárka, a csapat játékosa elmondta: „Sok időnk nem volt felkészülni, de mindent megtettünk, hogy minél jobb meccset tudjunk játszani. Védekezésben kell egy jó alap, illetve fiatalok vagyunk, futni kell, iramot diktálni, és akkor nagyobb esélyünk lehet a jó eredményre.”

A Sopron Basket ezúttal is esélyesebbként várja a találkozót. A Darazsak ellen precíz védekezésre alapozó játékot mutattak be Gáspár Dávid tanítványai, ez az erősebb állománnyal rendelkező csapatok ellen is sikeres lehet.

Stephanie Reid a várakozásairól elmondta: „Sok mindent a magyar bajnokságról nem tudok, de úgy hallottam, sok az erős csapat és sok a tehetséges játékos. Úgy vélem, nekünk magunkkal kell foglalkozni, és a saját játékunkat erősíteni. legutóbb keményen védekeztünk, most is szükség lesz erre a határozottságra, erre alapozva pedig mi tudjuk diktálni majd a tempót, és irányítani a mérkőzést.

A soproniak remélik, ez a mérkőzés is jól fogja szolgálni a felkészülésüket a jövő héten rajtoló Európa-kupára.

A SERCO UNI Győr is a nemzetközi szereplésre hangolódik, ugyanis az Euroliga a jövő héten elkezdődik számukra. Addig azonban még a TFSE-MTK ellen hazai környezetben is bemutatkozik a honi pontvadászatban.

A két csapat a felkészülés során találkozott egymással: Szekszárdon, a Sió-kupa elődöntőjében 90–69-re nyertek a zöld-fehérek. A TFSE egyébként EK-selejtezőt játszott, de oda-vissza kikapott a francia Union Féminine Angers Basket 49 együttesétől – odahaza 90–57-re, idegenben 83–77-re.A bajnokságban a címvédő DVTK-t fogadta, és végül 69–58-ra kapott ki

„Jó csapat a TFSE, a fővárosiaknak több, komoly NB I-es tapasztalattal rendelkező játékosa van, ezért nekünk maximális koncentrációra lesz szükség, hogy tovább tudjunk menetelni azon az úton, melyen elindultunk. Bár vannak hiányzóink, úgy érzem, mélyebb a keretünk, az ebből származó előnyt igyekszünk majd kihasználni, és abból a lendületből szeretnénk folytatni a játékot, ahol a BEAC ellen abbahagytuk” – mondta Cziczás László vezetőedző.