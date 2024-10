Ellenfelük jelenleg a 9. helyen áll három ponttal, míg az MKC a 12. a bajnokságban két ponttal.

„Mindenképpen haza kell hozzuk a két pontot Békéscsabáról, így készülünk – mondta el Varga Emília, az MKC fiatal játékosa. – Tavalyhoz képest megváltozott az ellenfelünk szerkezeti összetétele, több külföldi játékos érkezett, így sokkal színesebb lett a játékunk. Ők a régi játékosokkal kiegészülve sok meglepetést okozhatnak. A héten látszott az edzésmunkánkon, hogy mindenki extra motivált. Szeretnénk javítani és megmutatni azt a szurkolóknak, hogy mire is vagyunk képesek. Tudjuk, hogy ennél sokkal többet tudunk, próbálunk összefogni és egymást is segíteni, hogy kikerüljünk a gödörből. Biztatjuk egymást minden nap. Hiszünk abban, hogy a kemény munka idővel meghozza az eredményt.”

A Motherson Mosonmagyaróvár eddig a vártnál gyengébben teljesít. Egyetlen győzelmét itthon a Budaörs ellen szerezte.

„Mindenki nagyon csalódott volt a váci vereség után – mondta el Ines Ivancok-Soltic. – Tudjuk, hogy még jobban össze kell fogjunk és egymást is motiválni kell. Ezt a pozitív hozzáállást próbáljuk megmutatni majd a Békéscsaba ellen, mely fiatal csapat sok új játékossal. Ugyanakkor úgy gondolom, erősebbek lettek. Néhány játékost ismerek is közülük, így biztosan állíthatom, szintet léptek a tavalyi szezonhoz képest. Nagyon sokat dolgoztunk a héten. Főként saját magunkra próbáltunk fókuszálni, hiszen szeretnénk megmutatni az igazi arcunkat és mindenképp két ponttal hazatérni Mosonmagyaróvárra.”

A találkozó pikantériája lesz egy igazi testvértalálkozó, hiszen Kukely Anna ikertestvére, Klára a Békéscsabát erősíti.

„Nem ez az első alkalom, hogy a testvérem ellen lépek pályára, de ez mindig egy különleges érzés – tette hozzá Kukely Anna. – Együtt kezdtünk el kézilabdázni, viszont most ellenfelekként kell megvívnunk egymás ellen. Ilyen a sport, a pályán próbálom félretenni ezt és csak a feladatomra koncentrálni. Tudom, mi az erőssége és a gyengesége is a békéscsabai csapatnak és az a célom, hogy ezt a mérkőzés folyamán is kamatoztatni tudjam.”