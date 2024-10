Gasper Potocnik: – Végletekig kiegyenlített mérkőzés volt, ha fordítva lenne az eredmény, az is igazságos lenne, de ilyen a kosárlabda, ezekben a helyzetekben egyszer nyersz, egyszer veszítesz. Ezúttal mi voltunk kevesek, ezért gratulálok a Szolnoknak. A mérkőzés nagy részében jól játszottunk, irányítottunk, főleg támadásban. Ebben a szegmensben negyven percig szilárdak voltunk, nem követtünk el nagy hibákat. Néhány helyzetben eladtuk a labdát, és a második félidőben a lepattanócsatát is elvesztettük, ezért kaptunk ki. Ki kell emelnem Pallai Tamást, aki nagyon megnehezítette a dolgunkat a hárompontosaival, de összességében úgy gondolom, az elmúlt két mérkőzéshez képest jobban játszottunk, a szurkolók sokat segítettek, és ezért más egy hazai meccs. Sajnos eredmények tekintetében nem úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna, de hosszú még a bajnokság, és mindjárt itt a következő meccs, amelyen szeretnénk megszerezni a győzelmet idegenben a Kecskemét ellen.

Oliver Vidin: – Nem védem a játékosaimat, de nagyon fáradtak voltak a portói túra után, ami negyvennyolc órája volt. Alig értünk haza, és ismét utaznunk kellett, nem is volt időnk rendesen felkészülni erre a meccsre. Minőségi csapatunk van, és ezért nyertünk. Látszott a fáradtság, sok kihagyott dobás volt, ki nem kényszerített hibák, eladott labdák, de legfőképp az volt a gond, hogy a Sopron leszedett tizenöt támadólepattanót, amit megbeszéltünk, hogy nem engedhetünk meg nekik, mert különben megnyerhetik a meccset. Több pontot is szereztek a festékből, mint mi, mégis nyertünk, mert Pallai Tamás nagyon jó napot fogott ki hárompontosok terén, a legfontosabb pillanatokban dobta be ezeket, a védekezésünk pedig sokkal jobb volt a második félidőben, mint az elsőben. Ellenfelünk harminckét büntetőt dobhatott, ami nagyon sok, de ezen kívül nem panaszkodhatunk, hiszen nyertünk, most pedig mennünk kell tovább, hiszen jön a Limburg elleni hazai találkozó.

Kucsera Dániel: – Nagyon nehéz és harcias mérkőzést sikerült megnyerniük. Úgy gondolom, nincs okunk szomorkodni, hiszen mi mindent megtettünk. Mindenki kiadta, ami benne volt, sajnos ez most erre volt elég. Talán jobb döntéseket kell hozni, de szerintem meg lehetünk elégedve magunkkal.