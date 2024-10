NKA Pécs–Sopron KC 81–70 (20–14, 18–16, 23–19, 20–21) Pécs, férfi NB I, 600 néző. V.: Cziffra, Goda, Jakab. Pécs: NIKOLICS 13, Brbalkic, DURMO 18/6, MELEG 15, Bacsovics 8. Cs.: Kerpel-Fronius, ABELL 20/9, SCHERER 7/3, Rátgéber. Edző: Csirke Ferenc. Sopron: Edwards 10, Fofana 7, Mucius 11/3, Molnár M. 8, GARRETT 15. Cs.: Kucsera, TAKÁCS 12, Fazekas 7/3, Csendes. Edző: Gasper Potocnik.

Kapkodó, sok hibával tarkított játékkal kezdődött a mérkőzés. A védekezésben és támadásban is villanó Fofana jóvoltából az SKC kicsit ellépett, de a szakasz derekán egy 9–2-es rohammal fordított a Pécs. Rendezte védekezését és Garrett zsákolásával egalizált is az SKC, de a negyed két hazai hármassal és hatpontos pécsi vezetéssel zárult.

A második etap az elsőnél is több hibát hozott az elején, a szakasz első négy percében egyedül egy Fofana duplát kellett bejegyezni a jegyzőkönyv vezetőjének. Jól védekezett, de tiszta helyzeteit is rendre elhibázta az SKC. A szakasz derekához közeledve Molnár 2-re hozta fel a vendégeket, időt is kért a Pécs. Utána Abell rögtön megszerezte csapata negyedbeli első, rögtön utána lerohanásból a második kosarát. Soproni eladott labdákból tovább növelte előnyét a hazai gárda, a félidő hajrájában 10 pont fölé nőtt a különbség. Ekkor Fazekas révén megszerezte első tripláját a soproni gárda, amely 8 pontos hátrányban volt félidőben.

Ezen faragott szép triplával Mucius rögtön szünet után, és ez egy 7–1-es SKC rohamot indított el. Durmo vezérletével újított és egy 8–0-lal ismét ellépett a hazai együttes. Időt kért, majd Takács és Garrett révén ismét ellenfele után eredt az SKC, de az eladott labdákat lerohanásokkal büntető hazaiak Durmo és Scherer jóvoltából ismét 10 pont fölötti vezetést szereztek és 12 egységnyi előnyről várták a záróetapot.

Ennek elején Nikolics villanásaival tartotta 10 és 15 pont közötti előnyét az NKA. A szakasz derekán Takács és Garrett kosaraival 10 ponton belülre került az SKC. Garrett 7-re hozta fel a vendégeket, ám Abell hármasával bő 3 perccel a vége előtt 10-re nőtt a különbség. Ezután a soproniak siettették az akciók befejezését, többnyire eredménytelenül, így bár nagyot küzdött, sok hibával játszott és kikapott az SKC.