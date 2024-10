Sopron Basket–Vasas Akadémia 88–54 (21–16, 28–12, 16–12, 23–14) Sopron, NB I-es női mérkőzés, 800 néző. V.: Minár, dr. Németh P., Gruber. Sopron Basket: REID 14/6, Toman D. 6/6, FRISKOVEC 17/15, Varga A. 8, MONROE 13. Cs.: KRIVACEVIC 12/3, Pavlopulu 7, Böröndy 6/3, Papp 3, Sitku 2, Rokob. Edző: Gáspár Dávid. Vasas: BORICIC 7, Czirkos 3, Jáhni 4, Budácsik 3/3, Davis 9. Cs.: Salamon 7/3, Szerencsés 6/6, Kádár 4, Madár K. 4, Madár E. 3/3, Boros 2, Gelei 2. Edző: Nenad Markovic.

Davis kosarára Reid válaszolt ziccerrel. Az 5. percben 6–6, a 6.-ban 10–10 volt az állás. Böröndy jókor dobott egy triplát a sarokból, ami egy 8–1-es hazai rohamot indított meg, az első negyed végén viszont mindössze öt pont volt a soproniak előnye (21–16).

Varga Alíz és Krivacevic Tijana összjátékával kezdődött a második felvonás, majd Monroe is betalált, időt kért Nenad Markovic vezetőedző (12. perc: 25–16). Nem sokat fogadtak meg a Vasas játékosai az edzői intelmekből, mert a 15. percben 33–19-nél jött az újabb Vasas-időkérés. Állandósult a különbség (18. perc: 38–24), majd Friskovec újabb trojkát dobott, amivel megint nagyobb rohanást indított meg, ezt Salamon kosara zárta le. A félidő Böröndy és Salamon büntetőivel ért véget (49–28).

A fordulást követően a 23. percben továbbra is 20 pont körüli volt a különbség (52–32). Friskovec újabb hármasa után Varga löbbölt passzát Monroe váltotta két pontra (26. perc: 57–34). A játékrész folytatásában váltva voltak eredményesek a csapatok, a soproniak huszonöt pontos előnyből várhatták az utolsó negyedet (65–40).

A záró etap elején már harminc egységgel jártak előbbre a zöld-sárgák (32. perc: 70–40). Igazából a lényegi kérdések eldőltek, a soproniaknál fiatalok is pályára léptek, sőt, Rokob Zora gólpasszt is adott Krivacevicnek. A 35. percben 73–45 volt az állás. A végjátékban Reid és Friskovec is beemelt egy triplát, egy perccel a vége előtt pedig Monroe szerzett duplát, majd harcolt ki és értékesített két büntetőt. Reid egy újabb triplával – összesen 11 ilyen értékű kosarat dobott a Sopron – beállította a végeredményt.