SERCO UNI Győr–Cegléd 102–58 (17–14, 23–21, 29–8, 33–15) Győr, NB I-es mérkőzés, 100 néző. V.: Csabai-Kaskötő, Lengyel, Sörlei. SERCO UNI Győr: ANGYAL 10/6, BACH 14/6, Wentzel 7/3, Ács, KISS V. 22/3. Cs.: Ruff-Nagy D. 3/3, MÉSZÁROS 11/9, DUBEI 11/9, Goree 9/3, TELENGA 4, Garbin 6/6, Dombai 5/3. Edző: Cziczás László. Cegléd: Albert 11, CZANK 8/6, Farkas P. 5/3, SZIRONY 18/9, BARNAI 10. Cs.: Kobolák 4, Kaid, Andi, Hévizi, Viszmeg 2. Edző: Földi Attila.

Az első kosarat a vendégek szerezték, de aztán kézbe vették az irányítást a győriek, ellépni azonban nem nagyon tudtak. Az 5. perc végén Cziczás László sort cserélt, Ruff-Nagy pedig egy triplával „jelentkezett be”. Ezzel lett öt pont a győri előny, amit Czank hármasa olvasztott kettőre (12–10). A negyed hajrájáig maradt ez a két pont, az első szakasz 17–14-es hazai vezetéssel zárult.

A második tíz perc is ceglédi találattal kezdődött, Kiss Virág triplából volt eredményes. Nem estek sűrűn a kosarak, a 15. percben 22–20-nál Mészáros dobott fontos hárompontost. Felpörgött az UNI Győr, 31–22-nél időt is kért Földi Attila, ami után két triplával felzárkózott a Cegléd. A folytatásban is közel voltak egymáshoz a csapatok, a félidőben öt pont volt a különbség (40–35).

A második játékrészben az első három és fél percet 7–0-ra nyerték meg a zöld-fehérek, időt is kért Földi Attila. Újabb négy ponttal már 51–35 volt a javukra. Több mint négy perc után dobta első kosarát a Cegléd. Garbin trojkájával meglett a 20 pontos differencia (57–37). A zárófelvonás előtt 69–43 volt a házigazda javára.

A negyedik negyedben is magas hőfokon pörögtek Dubeiék, az első három percet 13–4-re nyerve már a a 40 pontos előny közelében voltak (82–47). A hátralévő időben nem változott a játék képe, három perccel a vége előtt a bűvös 40 pont is meglett két csapat között (92–52). Egy kérdés maradt: sikerül-e 100 pontot dobni. Sikerült, Kiss Virág 23 másodperccel a meccs vége előtt talált be közelről, majd a bónuszbüntetőt is bedobta (102–56).