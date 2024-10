Bohner Roland: – Az első félidőben tisztességesen helytálltunk és megvoltak a lehetőségeink, akár az egyenlítésre is, aztán a végjátékban elfáradtunk és kijött a két csapat közötti három osztálynyi különbség.

Bognár György: – Nagy koncentrációt igényelt csapatomnak a mérkőzés, nem becsültük le ellenfelünket, s nehezen is törtük fel a mezőörsiek védelmét. A szezonban eddig kevesebb lehetőséget kapó játékosokat is szerepeltettem, de azért Ötvös Bencét és Windecker Józsefet is pályára küldtem.

Előzetes:

A 32 közé jutásért kiírt találkozót eredetileg szeptember 15-én kellett volna lejátszani, de a vármegyei első osztályban szereplő klub - a Pakssal egyetértésben - az időjárási körülmények miatt halasztást kért. Ezt a magyar szövetség (MLSZ) elutasította, ennek nyomán pedig a házigazda mezőörsiek elálltak az összecsapás megrendezésétől. Az MLSZ első döntése értelmében a Paks 3-0-s végeredménnyel jutott tovább, de a Mezőörs felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, a szövetség pedig megváltoztatta határozatát, melynek nyomán szerdán lejátszották a mérkőzést.

A Paks az október végén esedékes következő körben - akárcsak tavaly - a másodosztályú Budapest Honvédhoz látogat. Egy éve a negyedik fordulóban a későbbi győztes tolnaiak 2-2-es döntetlen után 11-esekkel jutottak tovább.

MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért): Mezőörs KSE (megyei I.)-Paksi FC 0-3 (0-1)