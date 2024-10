Sok új játékosunk van, az edző is új, de én úgy gondolom, jó úton indultunk el. Lassan összeáll a játékunk, az eredmények is jönnek, ezért azt mondom, a Győr elleni kupameccs az önbizalmunk miatt is fontos lesz. Nem egyértelmű és kimondott cél, hogy visszajussunk a másodosztályba, de amíg esélyünk van rá, nem fogjuk feladni a harcot. És ehhez nagyon jól jönne, ha a győriek kiejtésével tudnánk önbizalmat szerezni