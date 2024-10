Amint arról többször is beszámoltunk, a rendkívüli esőzés és az annak következményeként használhatatlanná váló pálya miatt a Mezőörs és a címvédő Paksi FC mérkőzése elmaradt a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában. A vármegyei első osztályú klub a Pakssal egyetértésben kérte a szeptember 15-re kiírt találkozó október 9-re halasztását, ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség előbb határozatban elutasította, melynek nyomán a házigazda mezőörsiek elálltak az összecsapás megrendezésétől. Az MLSZ döntése nyomán a Paks 3–0-s végeredménnyel jutott tovább, azonban a Mezőörs felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a szövetséghez. A szervezet végül megváltoztatta döntését, és a találkozó október 9-i megrendezése mellett döntött. Így – igaz, hétköznap és kora délután kell a találkozót lejátszani – mégis lesz kupameccs Mezőrsön.

Bohner Roland (jobbra a kispadnál) csapata felkészülten várja a Paksot.

Bohner: bízunk a csodában

A Mezőörs az előző kiírásban is sokáig jutott, az NB II-es Vasas csak tizenegyesekkel tudta legyőzni.

Érdekesség, hogy a Mezőörs csapatában több, paksi kötődéssel rendelkező is akad. A helyi gárda edzője például az a Bohner Roland, aki 2007-től egészen 2012-ig szerepelt a Tol­na megyei együttesben, ahol az élvonalban is bemutatkozhatott.

„Amúgy sem lett volna az, ám látva a Paks Ferencváros elleni győzelmét s kiváló formáját, biztos, hogy nem lesz könnyű dolgunk a címvédő ellen. Egyértelmű, hogy nem mi vagyunk az összecsapás esélyesei, s nyilván tízből kilencszer az első osztályban is meghatározó együttes győzne, de miért ne lehetne a szerdai az a meccs, amikor az alacsonyabb osztályú csapat lép tovább? Azt mondják, egy ilyen kupameccsen bármi megtörténhet, ennek szellemében, szervezett védelemmel, kontrákra építve lépünk pályára. A továbbjutás persze így is csoda kategória lenne, de mi bízunk a csodában” – mondta a mezőörsi tréner.



Vári Barnabás szintén hosszú ideig játszott Pakson, 2006-tól 2011-ig volt a klub labdarúgója, de a mezőörsiekhez nemrég csatlakozó Simon Attilát is szép emlékek fűzik a gárdához, hiszen a 2013/2014-es idényben a Paks játékosaként 18 góllal lett az NB I-ben gólkirály.

„Még ha egyértelműen a Paks is az esélyes, minimalizálni szeretnénk a különbséget. Egy mérkőzésen bármi megtörténhet, s nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy mellettünk lesz a fantasztikus szurkolótáborunk” – mondta korábban a kiváló támadó, aki újdonsült csapatában épp hétvégén szerezte meg első találatát a bajnokságban.