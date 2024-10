Mészáros Krisztofer talajon első helyen jutott a legjobbak közé a szombathelyi viadalon. Az olimpiai 9. helyezett tornász parádés gyakorlatot mutatott be, és 14.433 ponttal magabiztosan megnyerte a finálét is.

Mészáros Krisztofer, a Győri AC tornásza nagyszerű versenyhétvégét zárt Szombathelyen.

Fotó: Freschli József/MATSZ

A Világkupa zárónapján Mészáros nyújtón 13.900 ponttal arany-, korláton 14.066 ponttal ezüstérmet gyűjtött be, valamint ezen a szeren a 2024-es Challenge Világkupa-széria első helyezettje lett. A kiírás szerint az idei öt Challenge Világkupán szereplő versenyzők közül a szerenkénti első nyolc helyezési pontokat kapott minden állomáson, amelyek összesített eredményéből alakult ki a végső sorrend.

„Remek érzés, hogy diadalmaskodni tudtam. Talajon első helyen jutottam a döntőbe, és az is volt a célom, hogy ezt megőrizzem. Igyekeztem odafigyelni a gyakorlatomra, ez sikerült és győzni tudtam. Nagyon jó érzés volt visszatérni ezen a Világkupán, mindenképpen szerettem volna elindulni ezen a versenyen, hiszen most is rengetegen vannak kint és szurkolnak, nagyon hálás vagyok érte. A folytatás is jól sikerült. éremeső volt ez a hétvége, és nagyon elégedett vagyok. Ezért jöttem erre a Világkupára. Épp az edzőmmel számolgattunk tegnap, mi kell ahhoz, hogy meglegyen a szériagyőzelem, és sikerült az ezüstéremmel. Boldog vagyok, hogy az olimpia után a hazai közönség előtt versenyezhettem, ez óriási erőt adott” – értékelt a verseny után a párizsi olimpián összetettben 9. helyen zárt tornász, aki lapunknak elmondta: az olimpiai után három hetet pihent, amit így utólag kicsit kevésnek érzett.

„Talán még jól jött volna egy kis szünet, de mivel igent mondtam az indulásra, ott voltam, és igyekeztem a legjobbamat nyújtani. Szerencsére sikerült elérni, amiért mentem. Kisebb gyakorlatokat mutattam be, és ezeket magabiztosan meg tudtam csinálni” – fogalmazott a Győri AC sportolója, aki hétvégén hazai környezetben, a győri Olimpiai Sportparkban szerepel, itt rendezik ugyanis a mesterfokú bajnokságot.

Mészáros Krisztofer hat szeren indul a győri Olimpiai Sportparkban

„A Világkupától eltérően itt most hat szeren indulok, ami miatt nehezebb lesz ez a verseny, de bízom benne, hogy összetettben is és minél több szeren is tudok győzni, illetve jó, hibátlan gyakorlatot bemutatni. Ezután azért szeretnék egy újabb pihenést beiktatni, de hogy ez mennyi lesz, arról majd mosta beszélek az edzőmmel, Szűcs Róberttel. Hónapokra biztosan nem állok le” – mondta nevetve a sportoló, aki aztán új, nagyobb és nehezebb elemek megtanulását kezdi, jövő áprilisban pedig az Európa-bajnokság lesz a fő versenye, de igazából már a Los Angeles-i olimpiára készül.