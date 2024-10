Mayer Gréta - Igazából nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól sikerültek az ugrások, ráadásul jobb pontokat szereztem, mint a selejtezőnapon. Az pedig csak ráadás, hogy az idei World Challenge Cup szériát megnyertem ugráson. A holnapi talaj fináléban is igyekszem a legjobbamat nyújtani, jó formában érzem magam.

Mészáros Krisztofer - Remek érzés, hogy diadalmaskodni tudtam. Már tegnap is az első helyen jutottam a döntőbe, és az is volt a célom, hogy ezt megőrizzem. Igyekeztem odafigyelni a gyakorlatomra, ez sikerült és győzni tudtam. Nagyon jó érzés volt visszatérni ezen a Világkupán, mindenképpen szerettem volna elindulni ezen a versenyen, hiszen most is rengetegen vannak kint és szurkolnak, nagyon hálás vagyok érte.

Kiss Balázs - Hosszú út vezetett a Challenge Világkupa széria győzelméig. Félév kemény munkája ez a mai eredmény, amire nagyon büszke vagyok. Az edzőmmel közösen döntöttünk a gyűrű mellett, mert ez a szer a kedvencem és az erősségem. Összességében nagyon elégedett vagyok az elmúlt két nap teljesítményével. A holnapi versenynapon már a nézőtérről fogok szurkolni a magyar tornászoknak.