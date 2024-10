Lavill-Ménfőcsanak–Davita-Food- Gönyű 3–4 (2–0)

Ménfőcsanak, 150 néző. V.: Bálintfi I.

Ménfőcsanak: Turi – Kalmár P., Béres, Puskás, Németh M., Buruzs, Fekete Sz., Kovács P., Vajda, Bergendi (Horváth A.), Nagy L. Edző: Nemes Ferenc.

Gönyű: Boros – Szilvágyi (Puter), Kovács K. (Siska), Balog Z., Prácser, Varga Cs., Tarcsa, Milos (Koncsag), Varga P. (Varga Zs.), Végh, Bodó. Edző: Balog Zoltán.

Gsz: Buruzs, Kalmár P., Nagy L., ill. Varga Zs., Koncsag, Balog Z., Siska.

Szünet után hamar növelte előnyét a Csanak, de a Gönyű nem adta fel, előbb szépített, majd a 77. percben ki is egyenlítette a hárompontos hátrányát, sőt, a hosszabbításban a győzelmet is megszerezte.

Jók: senki, ill. Balog Z., Varga Cs., Siska, Koncsag.

Nemes Ferenc: – Szégyelljük magunkat!

Balog Zoltán: – Egy értékelhetetlen első félidő után a cseréknek is köszönhetően a második játékrészre óriási fordulatot vett a játékunk. Mindent egy lapra feltéve támadtunk, és ez győzelmet eredményezett.

Kocsis-Katona Imre

Győrújfalu–DAC Nádorváros 1–3 (0–0)

Győrújfalu, 100 néző. V.: Mészáros N.

Győrújfalu: Huszár – Kovács D., Varga M., Pusztai (Dittrich), Kutich (Bartalos), Szekeres, Farkas T., Balogh M., Takács M., Jaczkó (Nagy M.), Takács J. (Farkas P.). Edző: Berta József.

DAC: Kiss A. (Németh B.) – Vadász, Póczik, Vaganjan, Lengyel, Bata, Madarász, Németh B., Virág, Széles, Horváth M. Edző: Mayer János.

Gsz.: Farkas T., ill. Horváth M. (2), Lengyel.

Egyenlő erők küzdelméből a helyzeteit jobban kihasználó és két kapufáig is jutó vendégcsapat megérdemelten vitte el a három pontot a lelkes hazaiaktól.

Jók: Balogh M., Takács M., Kutich, ill.Horváth M., Lengyel.

Szabó Tamás elnök: – A mérkőzésen a helyzeteit kihasználó csapat nyert, de a játék képe alapján rászolgáltunk volna a győzelemre. Gratulálok a DAC-nak.

Mayer János: – A mérkőzésen gólarányt javíthattunk volna, de saját magunk nehezítettük meg a dolgunkat. Ezzel együtt magabiztos, megérdemelt győzelmet arattunk.

Szalai Balázs

A bajnokság állása