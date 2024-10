Győrszentiván–Rajczi Beton-Fertőszentmiklós 0–1 (0–1)

Győrszentiván, 200 néző. V.: Mórocz Gy.

Győrszentiván: Samu – Farkas B. (Csemez), Bonnyai (Hajdu), Imre (Bedők), Horváth B., Kovács L., Tóth R., Bieder, Kiss B., Gombos, Böcz (Nagy D.). Edző: Kovács Zsolt.

Fertőszentmiklós: Simon – Németh B., Járfás (Nagy M.), Bognár-Barzsó, Csányi (Novacek), Németh P., Kakuk (Horváth S.), Csikai, Orbán, Kirják, Golnerits (Farkas B.). Edző: Rozmán László.

Gsz.: Csányi.

Kiegyenlített erők küzdelmében az első félidőben a vendégek, a másodikban a hazaiak akarata érvényesült jobban. A vendégek a találkozó első percében szerzett találattal eldöntötték a mérkőzést.

Jók: Kiss B., Horváth B., Gombos, ill. mindenki.

Kovács Zsolt: – Ha megtanuljuk a helyzeteinket kihasználni, akkor elkezdjük gyűjteni a pontokat. Fiatal csapatomnak gratulálok a küzdeni akarásához.

Rozmán László: – Nagyon fontos három pontot szereztünk, köszönhetően a hatvan-hetven percnyi jó játékunknak.

Kecskés Dániel



Üstökös FC Bácsa–Mezőörs 0–3 (0–1)

Győr, 100 néző. V.: Konkoly.

Bácsa: Kürnyek – Bakus, Horváth N. (Halász M.), Bella, Gelencsér, Rigó, Serfőző, Nagy M., Horváth Á. (Győri), Szabó B., Bauer. Edző: Germán Ferenc.

Mezőörs: Somogyi – Böröczky (Simigla), Simon A., Kerékgyártó (Végh T.), Szántó (Tóth L.), Zámbó, Gergely, Molnár T. (Nagy K.), Dávid (Kreicz), Vári, Papp Sz. Edző: Bohner Roland.

Gsz.: Dávid (2), Simon A.

A hazai csapat szervezett védekezéssel igyekezett kompenzálni a vendégek minőségi fölényét, mivel a támadásokra kevés energiájuk jutott, így érvényesült a papírforma.

Jók: Bella, Rigó, Bauer, ill. mindenki.

Germán Ferenc: – Csapatom küzdött tisztességgel, becsülettel, de sajnos a két együttes közötti tudásbeli különbséget nem tudtuk eltüntetni.

Bohner Roland: – A mezőnyfölényünk végül a gólok számában is megmutatkozott. Mindenki beletette a mezőnymunkát, így tudtunk eredményesek lenni.

Alföldi Zoltán



Abda-VVFK Bau–DAC Nádorváros 5–0 (1–0)

Abda, 150 néző. V.: Fehér.

Abda: Csáktornyai – Tóth K., Lányi, Éri, Kerékgyártó (Gál D.), Maidics (Kovács B.), Peczár (Tóth E.), Jász (Magyar P.), Wágenhoffer (Winkler), Balogh L., Kovács Á. Edző: Szűcs Gergely.

DAC: Kiss A. – Vadász, Bata, Vaganjan (Németh B.), Lengyel (Káposzta), Széles, Bessenyei (Makkos), Virág, Póczik (Forgó), Horváth M. Peisser (Rajky). Edző: Mayer János.

Gsz.: Jász, Maidics, Kerékgyártó, Kovács Á., Gál.

Jó iramú mérkőzést játszott a két csapat, a hazaiak az első félidő közepén megszerezték a vezetést, melyet a második félidőben még négy góllal növelni tudtak szép, gyors támadásokat vezetve. A különbség túlzó, de összességében megérdemelt a hazai győzelem.

Jók: Lányi, Jász, Tóth K., Kovács Á., ill. senki.

Szűcs Gergely: – Szimpatikus ellenféllel találkoztunk, amely focizni szeretett volna. A második félidei lendületes támadójátékunknak köszönhetően nyertünk ilyen különbséggel.

Mayer János: – Saját magunkat vertük meg, ellenfelünk ennyivel nem volt jobb, de gratulálok a győzelemhez.

Tóthpál Gábor



Vitnyéd–Győrújfalu 3–1 (0–0)

Vitnyéd, 100 néző. V.: Bálintfi.

Vitnyéd: Germán – Németh M., Papp R., Varga G. (Kleizer), Nyakas, Szalai A. (Eckhardt), Pankotai, Horváth A., Simon, Kovács A. (Detrik), Szakács M. Edző: Kiss Ákos.

Győrújfalu: Huszár – Kovács D., Varga M. (Pusztai), Kutich (Mészáros Á.), Dittrich (Szabó M.), Szekeres, Farkas T., Balogh M., Tóth H., Takács M., Takács J. Edző: Berta József.

Gsz.: Szakács M. (2), Papp R., ill. Takács M.

A négy kapufáig jutó hazai csapat a mérkőzés egészét tekintve teljes kontroll alatt tartva a 90 percet, megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Jók: Pankotai, Németh M., Szakács M., Horváth A., Simon, ill. Balogh M., Takács M., Takács J.

Kiss Ákos: – Három pont.

Berta József: – Az első félidőt remekül megoldottuk, rendben volt a védekezésünk. A második játékrészt már nem tudtuk ennyire kontrollálni és a vezetésünk után három perc alatt kétszer is nagyot hibáztunk.

Horváth Gyula



Lavill-Ménfőcsanak–Credobus Tehetségközpont 4–1 (2–0)

Ménfőcsanak, 150 néző. V.: Mészáros N.

Ménfőcsanak: Turi – Kalmár P. (Kovács P.), Béres, Korsós, Puskás (Kelemen M.), Németh M., Buruzs (Fésüs), Fekete Sz., Vajda (Horváth A.), Bergendi, Nagy L. Edző: Nemes Ferenc.

Credobus Tehetségközpont: Vedrődi – Baróti, Fekete D., Nagy K. (Pintér B.), Kovács B. (Ocskai), Herczeg (Vidrányi), Horváth Á., Torma, Kocsis G., Mogyorósi, Csóka. Edző: Borbély Attila.

Gsz.: Buruzs (2), Kalmár, Németh M., ill. Csóka.

Lőrincz Károly egykori csanaki labdarúgó emlékére tartottak gyászszünetet a mérkőzés előtt. Mindkét csapat bátran felvállalta a támadójátékot, de eredményességben a Csanak járt az élen és szünetig kétgólos előnyt szerzett. A második félidő első részében itt is, ott is betaláltak a csapatok, majd a Csanak a 70. percben lőtt góllal lezárta a találkozót.

Jók: Korsós, Buruzs, Fekete Sz., ill. senki.

Nemes Ferenc: – Egy jóbarátom azt mondta, hogy két győzelem az már sorozat. Nem akarunk megállni, megyünk előre.

Borbély Attila: – Megérdemelt hazai győzelem született. Fiataljaink hasznos perceket tapasztalhatnak a megyei I-es légkörben, de ezek jelenleg ajándékpercek. Fel kell nőni a feladathoz.

Katona-Kocsis Imre