Buducnost–Győri Audi ETO KC 23–23 (10–11) Podgorica, női Bajnokok Ligája-mérkőzés, B csoport, 4. forduló, 200 néző. V.: Budzak, Zahradnik (szlovákok). Buducnost: HAUGE – BULATOVIC 4, Ivanovic 1, Vukcevic 1/1, GODEC 6, DESPOTOVIC 7, Pavicevic. Cs.: Attingré (kapus), Marsenic, Danielsson, Popovic, Markovic 2, Radevic, Tomova, Ramusovic, Kadovic, Pavicevic 2. Edző: Bojana Popovic. Audi-ETO: Sako – Hovden 1, Housheer 5/3, Nze Minko 4, Brattset Dale 2, Breistöl 3, Fodor. Cs.: Toft (kapus), Blohm 1, De Paula, Rju 2, Dulfer, Jörgensen 2, van Wetering 3. Edző: Per Johansson. Hétméteresek: 1/1, ill. 3/3. Kiállítások: 4, ill. 2 perc.

A vendégek keretéből Győri-Lukács Viktória és Veronica Kristiansen hiányzott.

Jól kezdett a címvédő, 3–0-ra ellépett, utána viszont meglepően sokat hibázott a mezőnyben és támadásban is, ezt pedig kihasználták a hazaiak. A Buducnost 7–5-re fordított, de komolyabb előnyt nem tudott kialakítani, mert bár a győriek a folytatásban is sokat rontottak, Sako ugyanis több lövést is védett. Az első félidő utolsó kilenc percében a vendégcsapat nem kapott gólt, ennek is köszönhetően a szünetben egy góllal vezetett.

A Buducnost tudatosan, taktikusan lassította a játékot a második felvonásban is, ez pedig meglepetésre azt eredményezte, hogy a vendégek továbbra is sokat hibáztak. Egy 4–1-es sorozattal ismét ellépett az ETO, ám Hauge bravúrosan védett a Buducnost kapujában, erre alapozva csapata megint egyenlített. Két perccel a vége előtt döntetlennél emberelőnybe kerültek a zöld-fehérek, de ezzel sem tudtak élni. A házigazdák elrontották az utolsó támadásukat, Per Johansson vezetőedző időt kért, de az utolsó akció során Estelle Nze Minko támadó szabálytalansága miatt elvették a labdát csapatától.

A hazaiak 18, a vendégek 14 technikai hibát követtek el, illetve az ETO hattal több lövést rontott, mint ellenfele. A két csapat harmincadik egymás elleni tétmérkőzésén három montenegrói és 22 győri siker mellett ötödször született döntetlen.

A győriek egy hét múlva a francia Brest Bretagne otthonába látogatnak.