A szüleivel kezdett el a futni, aztán iskolai futóversenyekre járt – így kezdődött Kovács Boldizsár sportkarrierje. A SMAFC versenyzője nyolc éves kora óta atletizál. Már három országos bajnoki címet szerzett: az U14-es korosztályban fedett pályán és szabadtéren is a négypróba országos bajnoka, most az U16-os összetett magyar bajnokságon lett első, ugyancsak hatpróbában. Ez az atlétikai versenyszám gerelyhajításból, súlylökésből, magas- és távolugrásból, 1500 méter futásból és 100 méter gátfutásból áll.

– Nekem tetszik a hatpróba változatossága, összetettsége. Nehéz, és mindegyik versenyszámban nem is lehet egyformán jó az ember, de kiegyenlítődnek a különbségek. Nekem például a dobó- és futószámok mennek jól, gerelyhajításban vagyok a legerősebb. A magasugrást tudom a legritkábban gyakorolni, abban kevésbé vagyok jó – mondta a fertődi Porpáczy-iskola diákja.

A kecskeméti versenyen is a gerellyel húzott el versenytársai előtt, pedig egy két héttel korábbi versenyen ötösugrás közben megsérült, másfél hétig edzeni sem tudott.

– Az országos bajnoki cím nem arról szól, hogy a verseny előtti hetekben milyen a felkészülés, mennyit edzettem. Ebben a nyolc év munkája van. És nem is csak az enyém az érdem, az edzőimé is. Szabó Ambrus, a SMAFC edzője egy esztendeje foglalkozik velem, ez az ő aranyérme is – fogalmazott Kovács Boldizsár, aki a következő szezonban korosztályt lép, már az U18-asok között folytatja.

– Én leszek az egyik legfiatalabb, de Ambrussal együtt nyomjuk tovább – ígérte lendületesen a SMAFC bajnoka.

– Boldizsár nagyon tehetséges atléta, hozzáállása, fegyelmezettsége is maximális, könnyű vele dolgozni. Várható volt a jó szereplése. Három szám után már látszott, hogy ezen a bajnokságon ő az esélyes, őt kell megelőznie az éremesélyes versenytársaknak – értékelt Szabó Ambrus edző. A szakember Kovács Boldizsárban nagy lehetőségeket lát, ha a feltételek engedik, még jobb eredményeket érhet el.