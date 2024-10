ZVVZ USK Praha–SERCO UNI Győr 82–68 (17–10, 28–24, 25–16, 12–18) Prága, női Euroliga-mérkőzés, D csoport, 2. forduló. V.: Dahra (francia), Värv (észt), Matuszewska (lengyel). ZVVZ USK Praha: Voracková 7/3, CONDE 26/6, Ayayi 10/3, Vyoralová, HARRISON 16. Cs.: HOF 18, Pribylova, Andelova 5/3, Sipová. Edző: Natalia Hejková. SERCO UNI Győr: DUBEI 14/12, Dombai 8/6, Bach 3, Garbin 8/3, KISS V. 13. Cs.: Angyal 10/3, Wentzel 2, Goree 6, Telenga 4. Edző: Cziczás László.

A 4. perc végén 8–5-re vezettek a győriek. A folytatásban viszont rendezte a sorokat a cseh bajnok, mely egy 8–0-val fordított, és a szakasz végére hétpontos előnyt épített ki. A második negyedben a prágaiak már 38–21-re is vezettek. A félidő hajrájában 39–32 is volt, Angyal kosara zárta le a meccs első felét, ezzel 45–34 volt oda. A fordulást követően 5–0-val nyitott a Prága, Kiss Virág dobta az első vendégkosarat. A házigazd húsz ponttal vezetett (58–38), a szakasz 70–50-es állásnál zárult. Az utolsó tíz percben Angyal triplájával kapaszkodtak, majd irányítónk egy büntetőt is bedobott. Dubei hármasa után megint közelebb kerültünk ellenfelünkhöz (71–57), de visszaállt a húsz pont körüli hazai vezetés (78–59). A végén kicsit tudott kozmetikázni az UNI Győr, de a meccset simán nyerte a cseh együttes.