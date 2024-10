A magyar válogatott Győrben készül a hét első felében, majd csütörtökön, 21.10-kor Toulonban, szombaton, 17.15-kor Párizsban a házigazda Franciaországgal csapnak össze felkészülési mérkőzésen.

A magyar válogatott keretéből ezúttal hiányzik Győri-Lukács Viktória, Janurik Kinga és Klujber Katrin, ugyanakkor meghívót kapott Bukovszky Anna és Grosch Vivien.

Fotó: Molcsányi Máté

Változások a magyar válogatott keretében

Golovin Vlagyimir olimpiai 6. helyezett együtteséből az előzetesen meghirdetett névsorhoz képest hiányzik a Győri Audi ETO KC jobbszélsője, Győri-Lukács Viktória, valamint a két ferencvárosi játékos, Janurik Kinga és Klujber Katrin. Helyettük meghívót kapott a Vác kapusa, Bukovszky Anna és a DVSC jobbszélsője, Grosch Vivien.

– Győri-Lukács Viktóriával, Janurik Kingával és Klujber Katrinnal abban állapodtunk meg, hogy ezúttal pihenőt kapnak – mondta el Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. – A legfőbb célunk a hazai Európa-bajnokság, ezt is szem előtt tartottuk a játékosokkal történő megbeszéléseken, hiszen a lényeg, hogy az alapembereink mindenképpen jó állapotban legyenek az év végi tornára, ezen a héten pedig a stábbal megnézhetünk olyan játékosokat is, akik a keretben szóba jöhetnek akár most, akár a jövőben.

A keretben ezúttal győri játékos nem szerepel, a Motherson Mosonmagyaróvárt pedig Albek Anna képviseli.