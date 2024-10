Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérmet nyertek a magyar tornászok, a győri Mészáros Krisztofer pedig Vk-szériagyőztes is lett a Waberer’s Challenge Világkupa második finálés napján Szombathelyen.

Parádésan zárták a Világkupát a magyar tornászok. Mészáros Krisztofer nyújtón aranyérmet, korláton ezüstérmet gyűjtött be, valamint ezen a szeren a 2024-es Challenge Világkupa-széria első helyezettje lett. Závory Szilárd nyújtón megszerezte élete első Vk-érmét, harmadikként zárt, míg Mayer Gréta talajon ezüstéremmel gazdagodott.

A Waberer’s Challenge Világkupa döntőinek második napján mindegyik fináléban volt kiért szorítani a helyszínre kilátogató számtalan magyar szurkolónak. A férfiak ugráson, a hölgyek gerendán kezdtek. Utóbbi szeren Makai Lilla 12.066 ponttal az ötödik helyen végzett. Ugráson Závory Szilárd 14.066 egységgel, mindössze két századdal maradt le a dobogóról, így negyedikként fejezte be a viadalt. Következett a női talaj és a férfi korlát döntője. Mayer Gréta 12.900 pontot kapott, amellyel a második pozíciót érte. Mészáros Krisztofer korláton 14.066 ponttal szintén a dobogó második fokára állhatott. Következett nemcsak a vasárnapi nap, de a Waberer’s Challenge Világkupa utolsó fináléja: a nyújtó, ahol Závory Szilárd és Mészáros Krisztofer is szerepelt. Mindkét magyar tornász remek gyakorlatot mutatott be: Závory Szilárd 13.300 ponttal harmadik helyen zárt, ezzel hazai közönség előtt szerezte meg első Világkupa érmét. Az olimpiai 9. helyezett Mészáros azonban még őt is felülmúlta: 13.900 ponttal megnyerte az idei szombathelyi Vk utolsó döntőjét, megszerezve ezzel második aranyérmét a hétvégén.

Csakúgy, mint szombaton, ezúttal is kihirdették a 2024-es World Challenge Cup szériagyőzteseit is, ugyanis Szombathely volt az utolsó helyszín a sorozatban. A kiírás szerint az idei öt Challenge Világkupán szereplő versenyzők közül a szerenkénti első nyolc helyezési pontokat kapott minden állomáson, amelyek összesített eredményéből alakult ki a végső sorrend. Ezúttal egy magyar siker született, Mészáros Krisztofer korláton diadalmaskodott. Az uraknál ugráson a kazah Salimov Assan, nyújtón a tajvani Tang Chia-Hung, a hölgyeknél gerendán az ukrán Lashchevska Anna, talajon pedig a francia De Jesus Dos Santos Melanie lett szériagyőztes.